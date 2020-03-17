"Точки напряженности". Военный эксперт о разведке НАТО в Черном море

Российские средства радиоэлектронной борьбы мешают кораблям НАТО вести разведку у Крыма, сообщили в силовых структурах. Зачем тогда корабли альянса продолжают там появляться? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил военный эксперт Александр Жилин.
Корабли НАТО, которые приближаются к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", ‒ отметил источник.
Как пояснил собеседник агентства, средства РЭБ парализуют работу разведывательной аппаратуры и сбивают настройки навигационных систем кораблей, заставляя их показывать ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.
Попытки ведения разведки для этих кораблей – не единственная задача, уверен военный обозреватель Александр Жилин.
В последние годы корабли НАТО стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Кроме того, разведку вблизи российских границ регулярно проводят зарубежные летательные аппараты. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.