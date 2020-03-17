"Точки напряженности". Военный эксперт о разведке НАТО в Черном море

Российские средства радиоэлектронной борьбы мешают кораблям НАТО вести разведку у Крыма, сообщили в силовых структурах. Зачем тогда корабли альянса продолжают там появляться? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил военный эксперт Александр Жилин.

Корабли НАТО, которые приближаются к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", ‒ отметил источник.

Как пояснил собеседник агентства, средства РЭБ парализуют работу разведывательной аппаратуры и сбивают настройки навигационных систем кораблей, заставляя их показывать ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

Попытки ведения разведки для этих кораблей – не единственная задача, уверен военный обозреватель Александр Жилин.

"Дело же не только в том, ведут они там разведку или нет… Нам в акватории Черного моря перманентно устраивают точки напряженности. Посмотрите, что происходит: на западных границах учения, в Черное море заходят какие-то корабли, в Афганистане сосредоточены значительные силы террористов, которые ждут команды, чтобы через среднеазиатские республики выйти к нашим границам, и Сирия – мы видим, что там разыгрывается. В данном случае, я думаю, наше военно-политическое руководство занимается не только тем, чтобы пресекать глупые попытки американских кораблей вести разведку, а глобально отвечает на вызовы", ‒ сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

В последние годы корабли НАТО стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Кроме того, разведку вблизи российских границ регулярно проводят зарубежные летательные аппараты. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.