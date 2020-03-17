Войти
РИА Новости

В Госдуме рассказали о противодействии кораблям НАТО в Черном море

290
0
0
Корабли в Черном море
Корабли в Черном море.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) доказали свою эффективность не только в Черном море против кораблей НАТО, но и в Сирии против беспилотников, продемонстрировав свою универсальность, заявил РИА Новости в понедельник депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств РЭБ, ранее заявил агентству источник в силовых структурах региона.

"Российские средства РЭБ эффективно показали себя в Сирии при отражении атак дронов, и проверка их действия на кораблях НАТО является показателем их универсальности", - сказал Белик.

Он отметил, что во время поездок в Сирию неоднократно получал информацию об успешном применении средств РЭБ для защиты российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе.

"Такие станции РЭБ, как, например, "Красуха", просто закрывают невидимым куполом и базы Хмеймим и Тартус в Сирии, и в Крыму. Что толку в корабле, если он потерял свое местоположение в море и уже занимается не разведкой, а поиском самого себя? Мы не находимся в состоянии войны с НАТО, но и спускать с рук попытки проникновения в наши коммуникационные сети не собираемся. Натовские моряки должны ясно понимать, что подход к крымским берегам для ведения разведдеятельности не будет променадом по Пикадилли", - сказал Белик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Красуха-4
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
13.02.2020
Участились полеты самолетов США около российских баз в Сирии
23.09.2019
Применение сил и средств РЭБ в войнах и конфликтах ХХI века
08.05.2019
На Параде Победы в Воронеже покажут систему "Палантин"
20.11.2018
Ilta-Sanomat (Финляндия): Российская армия разработала различные методы ведения электронной войны
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
09.11.2015
Симметричный ответ: каким оружием Россия может уничтожить США менее чем за полчаса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках