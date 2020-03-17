Жэньминь жибао (Китай): российское гиперзвуковое оружие отличается выгодными преимуществами

и удовлетворяет актуальные требования российского передового вооружения

Российское гиперзвуковое оружие все больше привлекает внимание. Ракета «Кинжал» запускается с воздуха истребителем, ракетный комплекс «Авангард» запускается с суши, а крылатая ракета «Циркон» — крейсерами и фрегатами с моря. Разработка гиперзвукового оружия становится центром российско-американской игры на вооружение.

Гиперзвуковой комплекс "Авангард". Источник: rg.ru

В последние годы российско-американский конфликт не прекращается, и в области разработки вооружения и снаряжения стороны становятся все более противоречивыми друг другу. Гиперзвуковое оружие, ставшее российским быстро развивающимся направлением, которое привлекает пристальное внимание, превратилось в ядро конкуренции между двумя странами. В отличие от обычного оружия, после выстрела гиперзвуковой ракета идет не по традиционной предсказуемой параболической траектории, а меняется на высоко маневренную, более быструю и непредсказуемую траекторию скачкообразного планирования. Эта способность оказала большое давление на возможности перехвата и защиты Соединенными Штатами и в то же время снизила угрозу американских противоракетных комплексов для стратегических сил России.

Выдающиеся преимущества: использование Россией гиперзвукового оружия имеет большое значение

Упор развития России уже в течение определенного времени нацелен на разработку гиперзвукового оружия, поскольку оно обладает определенными преимуществами по сравнению с другими радиоуправляемыми ракетами и может удовлетворить актуальные требования России по модернизации и обновлению вооружения. Для начала, адаптивность обычных крылатых ракет не очень сильна. Область применения гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" очень широкая: ракетами этого типа могут быть оснащены небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и различные виды атомных лодок. Кроме того, таким образом можно значительно снизить затраты на логистическое обслуживание и издержки производства. Помимо этого, дальность стрельбы и скорость гиперзвуковых ракет были значительно улучшены, что увеличило дальность атаки и вероятность попадания ракеты в цель, и это может сыграть большую роль в будущих войнах. Потенциал использования гиперзвукового оружия в области неядерного вооружения еще больше. Оно гарантирует высокую точность удара в любую точку мира из заданной местности. Гиперзвуковые крылатые ракеты, летящие по сложным траекториям, труднее, чем баллистические ракеты, перехватить противоракетными комплексами противника, а также они обладают большей точностью.

Запускаемые с моря, суши и воздуха российские гиперзвуковые ракеты могут применяться всесторонне

Среди систем гиперзвуковых противоракетных оборонных комплексов, созданных Россией, гиперзвуковая ракета "Кинжал" запускается с воздуха истребителем, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запускается с суши, а гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" запускается крейсерами и фрегатами с моря. Все три вида оружия имеют свои особенности, которые позволяют им адаптироваться к различных боевым средам и режимам.

Как самая ранняя успешно разработанная и официально введенная в эксплуатацию гиперзвуковая ракета, ракета "Кинжал" имеет короткое и толстое тело снаряда, передняя часть похожа на позвонок и не имеет воздухозаборника на внешней поверхности, только в хвостовой части корпуса есть 4 небольших крыла. "Кинжал" - это ракета на твердом топливе, что означает, что время сгорания двигателя в активной фазе полета невелико, всего 15-20 секунд. За это короткое время ракета достигает максимальной скорости, а затем, когда двигатель выходит из строя, ракета движется по параболической траектории прямо к цели. Несмотря на то, что этот тип ракеты имеет более изменчивую траекторию, чем другие ракеты, нельзя отрицать, что даже сверхзвуковые ракеты могут быть успешно перехвачены при определенных условиях. Однако на данный момент эта ракета по-прежнему является мощным оружием в списке вооружения России.

Гиперзвуковое оружие межконтинентальной дальности стрельбы ракета "Авангард" обладает очень высокой скоростью полета, а также способностью смены орбиты и маневренностью, что делает траекторию полета непредсказуемой. Согласно данным, объявленным Министерством обороны России, ее максимальная скорость в середине полета может достигать 27 Махов и даже превышать первую космическую скорость. Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским противоракетным комплексам THAAD, "Пэтриот" и системе GMD перехватить ракету.

Кроме того, ракета "Авангард" также обладает сильной устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Поскольку ракета "Авангард" должна перемещаться в атмосфере с гиперзвуковой скоростью, то температура нагрева поверхности боеголовки поднимается до 1600-2000°C из-за аэродинамического нагрева. Для решения этой проблемы в ракете "Авангард" используются различные новые материалы с высокой прочностью, термостойкостью, коррозионной стойкостью и низкой плотностью, такие как сверхвысокотемпературные керамические материалы и композитные материалы на основе металлов. В то же время корпус ракеты "Авангард" внутри оснащен несколькими слоями теплоизоляционных мер для защиты конструкции и бортового оборудования. Это позволяет ей сохранять стабильность в экстремальных условиях, обеспечивая длительный безопасный полет боеголовки в плазменной среде. Кроме того, ракета "Авангард" может быть оснащена ядерной боеголовкой, и даже с 50% вероятностью перехвата она все равно нанесет урон невероятной силы по цели.

Гиперзвуковые ракеты как в нападении, так и в обороне становятся центром российско-американской игры на вооружение

Быстрое развитие российских гиперзвуковых ракет, несомненно, оказало огромное давление на развитие вооружения США. Наряду с активизацией исследований и разработок вооруженных сил США в области гиперзвуковых ракет, они также прилагают все усилия, чтобы улучшить свою способность эффективно перехватывать гиперзвуковые ракеты противника. Чтобы эффективно перехватывать такие ракеты, военные США постоянно разрабатывают новые технологии и ищут новые способы. Разработка космического лазерного оружия является одним из этих важных способов. В то же время Соединенные Штаты также ускорили исследования и разработку сопутствующего оружия, одним из важных достижений этого является гиперзвуковая ракета-носитель подводного пуска, способная достигать самых "дверей" противника. Одновременно с этим, российская армия совершенствует "интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны - ракетный комплекс земля-воздух", разрабатывается система С-500 и первая новейшая загоризонтная радиолокационная станция раннего предупреждения "Контейнер". Все это формирует российский "щит" от гиперзвукового вооружения, направленный против США.

Система С-500 - это новое поколение зенитных ракетных систем воздушно-космической обороны, разработанное на основе системы С-400, она состоит из трех основных частей: тактическая система командования, боевой элемент ПВО и боевой элемент ПРО. Таким образом, С-500 является интегрированной боевой системой оружия для противовоздушной и противоракетной обороны. Система С-500 может объединять несколько типов систем противоракетной обороны "земля-воздух" и интегрировать несколько типов ракет в одну платформу. Она может контратаковать самолеты, воздушные судна ближней дальности и баллистические ракеты средней и малой дальности, а также может атаковать спутники и баллистические ракеты большой дальности. Поскольку Соединенные Штаты непрерывно продолжают проводить различные испытания гиперзвукового оружия, российские военные добавили к оперативным требованиям С-500 способность перехватывать гиперзвуковые цели, что сделало С-500 ракетным комплексом ПВО абсолютно нового типа.

В дополнение к разрабатываемой системе С-500, новое поколение загоризонтных радиолокационных станций раннего предупреждения под названием "Контейнер" также является важной частью новой оборонной системы России, она может обнаруживать различные летающие цели на расстоянии около 3000 километров. По мнению российских экспертов, обычным радиолокационным волнам трудно обнаруживать объекты в воздушном пространстве за горизонтом, в то время как наземные волны, испускаемые радиолокационными станциями "Контейнер", могут следовать по изогнутым радианам Земли и сканировать горизонт, одновременно отслеживая более 5000 воздушных целей, включая также и гиперзвуковые ракеты. Проект загоризонтного радиолокационной станции имеет важное стратегическое и тактическое значение для России, особенно в связи с быстрым развитием крылатых ракет и технологий самолетов-невидимок. Россия добилась эффективной технической модернизации в технических характеристиках нового поколения целей обнаружения загоризонтного радиолокатора.

Из параллельного улучшения и Россией, Соединенными Штатами наступательных и оборонительных возможностей гиперзвуковых ракет нетрудно заметить, что разработка гиперзвукового оружия становится центром российско-американской игры на вооружение.

Чжан Хаоюэ (張顥月), Шэн Цию (申起有)