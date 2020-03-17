Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия

Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию.

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция по итогам минувшего года впервые вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году. Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов", - сказал Шугаев.

Крупнейшими импортерами российского оружия, кроме Турции, в настоящее время являются Индия, Китай и Египет. Пятая из этих стран официально не называется.