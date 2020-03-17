Вирус сбил планы. США остановили переброску войск в Европу

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20.

МОСКВА, 16 марта/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты остановили переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование США.

"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender-Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", – указано в сообщении.

С января в Европу для участия в учениях были переброшены только по линии Сухопутных сил около 6 тысяч военнослужащих.

Ранее появились данные, что в текущем году на крупных учениях Defender Europe 2020 будет осуществлена переброска американских войск в Европу, в них примет участие не менее 37 тысяч военных. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения не направлены против России.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МВФ планирует выделить $1 трлн на борьбу с COVID-19.