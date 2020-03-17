Войти
РИА Новости

Вирус сбил планы. США остановили переброску войск в Европу

296
0
0
DEFENDER-Europe 20
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20.
Источник изображения: U.S. Army photo / Kimberly Spinner

МОСКВА, 16 марта/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты остановили переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование США.

"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender-Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", – указано в сообщении.

С января в Европу для участия в учениях были переброшены только по линии Сухопутных сил около 6 тысяч военнослужащих.

Ранее появились данные, что в текущем году на крупных учениях Defender Europe 2020 будет осуществлена переброска американских войск в Европу, в них примет участие не менее 37 тысяч военных. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, учения не направлены против России.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МВФ планирует выделить $1 трлн на борьбу с COVID-19.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
27.12.2016
Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?
14.06.2016
За Кремлевской стеной
25.11.2013
На смену "Пионерам" могут и должны прийти "Топольки"
14.11.2012
«Варяг» в Китае. Взгляд с Украины
13.07.2011
Серебряный век оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках