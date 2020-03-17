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Российская газета

Подлодки Северного флота расширили географию боевых дежурств

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Запуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого"
Запуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Подводные лодки Северного флота расширили географию боевого дежурства и патрулирования. Об этом в понедельник заявил командующий СФ Герой России Александр Моисеев по случаю предстоящего праздника - Дня моряка-подводника.

Вице-адмирал Моисеев добавил, что российские подводники - единственные, кто не только плавает подо льдами Арктики, но и проводит учения, используя ракетное вооружения, сообщает "Интерфакс". В море одновременно решают боевые задачи более десяти подлодок различного класса.

Командующий Северным флотом отметил, что в прошлом году многоцелевые подлодки Северного флота выполнили погружения в нейтральных водах различных районов Норвежского моря, действовали в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, участвовали в учениях Военно-морского флота России "Океанский щит".

Кроме того, в прошлом году атомный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" выпустил баллистическую ракету морского базирования "Булава" из акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке. В 2019-м ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" в сложных ледовых условиях стрелял межконтинентальной баллистической ракетой "Синева" из района Северного полюса по полигону "Чижа" в Архангельской области.

Задачи комплексного применения стратегического и высокоточного оружия отработали в ходе прошлогодних учений "Гром". Здесь были задействованы подводный крейсер стратегического назначения "Карелия" и атомная подводная лодка "Северодвинск".


Светлана Цыганкова

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Булава-30
РСМ-54
Северодвинск АПЛ
Юрий Долгорукий
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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