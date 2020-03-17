Polityka (Польша): защитники Европы отступают перед вирусом

Принято решение ограничить масштаб учений «Защитник Европы» из-за эпидемии коронавируса. Американские военные нужны дома, чтобы в кризисной ситуации в США помогать руководству государства и отдельных штатов. Ситуация преподала важный урок: система безопасности Европы должна опираться не только на армию и не только на США.

Масштаб учений "Защитник Европы 2020" будет сокращен, от реализации части планов придется отказаться. Американцы и их союзники не хотят рисковать вспышкой эпидемии в вооруженных силах.

Это совершенно понятный шаг в ситуации, когда риски, связанные с новым коронавирусом, превосходит военную угрозу, ответом на которую должны были стать учения "Защитник Европы 2020". Напомню, что предполагалось провести самую масштабную за последние 25 лет переброску сил США на европейский континент, то есть операцию, которую можно сравнить с маневрами "Возвращение войск в Германию" времен холодной войны.

Оборона восточного фланга

Американские войска (в первую очередь сухопутные силы) должны были собраться в США, погрузиться на корабли и самолеты, доставить в Западную Европу 20 000 военных вместе с техникой и пройти, по дороге отрабатывая различные учебные эпизоды, через Германию в Польшу и страны Балтии. Сценарий соответствовал ситуации, в которой восточный фланг НАТО придется защищать от нападения России.

Поддержку сухопутным силам должны были оказывать десантники с воды и с воздуха, самолеты и вертолеты. Саперы должны были наводить переправы, служащие кибервойск - защищать от паралича коммуникационные сети, а специалисты по борьбе с дезинформацией - бороться с фальшивыми новостями.

Самым важным было то, что американцы впервые после окончания войны планировали развернуть в Европе (а конкретнее, в Германии) командования крупных группировок сил на уровне корпуса и армии. Это бы стало четким сигналом для потенциального противника, что они готовы к масштабной войне с привлечением собственных и натовских сил.

Пять этапов учений

Учения разделили на пять этапов. Первый включает в себя сбор и переброску войск из Америки в Европу (в зону ответственности европейского командования сил США). Второй - это связанные между собой операции подразделений быстрого реагирования в странах Балтии и Грузии ("силовой вход" в американской терминологии). Третий - это командно-штабные учения, нацеленные на то, чтобы проанализировать новые концепции борьбы с сильным противником (события в сценарии перенесены в 2028 год). Четвертый этап предполагает действия на полигоне с отработкой форсирования водной преграды силами дивизии и преодоления так называемого Сувалкского коридора после того, как его возьмет под контроль десант. Пятый этап - это возвращение военных и техники в место их постоянной дислокации. В целом в маневрах должны были принять участие 37 тысяч военных из 18 стран, в том числе 20 тысяч американцев, прибывших в Европу с баз из нескольких штатов США.

Масштаб учений ограничивают из-за коронавируса

Начало учений "Защитник Европы" совпало с появлением первых случаев заражения коронавирусом. В течение нескольких недель командующие и политики, отвечающие за оборонные вопросы, уверяли, что все разворачивается в соответствии с планом и ни о каких мешающих его реализации факторах речи не идет. Однако как военные круги, так и политическое руководство не могли игнорировать начавшую выходить из-под контроля эпидемию.

В кризисных ситуациях армия в первую очередь думает о своей собственной безопасности, поскольку ей придется нести службу тогда, когда окажется недостаточно возможностей гражданских ведомств и служб. В последние недели американцы и их союзники приняли решение ограничить или отменить очередные учения: американо-израильские маневры по противоракетной обороне "Можжевеловая кобра", масштабные маневры НАТО в Норвегии "Холодный ответ" и маневры воздушных сил "Фризский флаг" в Голландии. 11 марта европейское командование сил США объявило, что из-за пандемии участие американцев в учениях "Защитник Европы" ограничат, а о деталях касающихся этих ограничений сообщат позже после консультаций с союзниками.

В пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) рассказал что он беседовал с главой Пентагона Марком Эспером (Mark Esper). Польское оборонное ведомство, по всей вероятности, уже знает, что собираются делать американцы и насколько они сократят свое участие в учениях, равных которым по масштабам не было на нашем континенте много лет. Официальное заявление США может появиться в любой момент

Военные нужны у себя дома

Здесь следует учесть американскую специфику. Сильная на международной арене Америка - это федерация штатов с очень разным уровнем услуг и возможностей государственных служб. В кризисной ситуации (природная катастрофа, эпидемия) именно вооруженные силы оказывают поддержку федеральным и местным органам власти, в особенности если приходится вводить единые правила и ограничения. Такая потребность может возникнуть в связи с распространением коронавируса. Американскому руководству еще предстоит принимать самые сложные решения и внедрять их в жизнь.

Военные просто должны находиться на месте и быть готовыми к действиям, а поэтому им самим нужно избежать заражения. Переброска в Европу, несомненно, повышает этот риск, а, кроме того, ограничивает возможности руководства США в реагировании на внутренний кризис. Совершенно естественно, что Пентагон решил ограничить участие американских сил в учениях в Европе. Было бы даже странно, если бы те развивались по плану.

Неофициально говорится о приостановке дальнейшей переброски людей и техники, а также об изменении хода маневров. Один немецкий военный обозреватель пишет даже о заморозке "Защитника". Польские командования и оборонное ведомство пока молчат, но это как раз в их стиле. Следует, однако отметить, что ограничение масштаба учений, несмотря на то что их размах и присутствие в СМИ уменьшатся, не помешает реализации основной цели, которая заключалась в отработке процедур и механизмов мобилизации сил и структур командования в США, а также процесса переброски военных в Европу.

"Защитник Европы": что удалось

Учения не отменили. Мероприятия в рамках их первого этапа проходят по плану. В Европу прибыли четыре ролкера с военной техникой, а военные забрали снаряжение со складов передового базирования. Колонны перемещаются на полигоны в Германии и Польше, где американские силы должны были готовиться к дальнейшим действиям. Как сообщает европейское командование, до сих пор удалось осуществить половину запланированных транспортных полетов и перебросить 3 500 из 20 тысяч человек. Можно предположить, что этим все и ограничится, но это не станет ни концом света, ни концом "Защитника".

Ключевые для маневров логистические процедуры уже внедрили и отработали. Американцы выделили подразделения, которые будут оказывать помощь на европейском театре военных действий, собрали военных и начали их отправку на воображаемый фронт. В свою очередь, в Европе создали инфраструктуру для приема этих сил и запустили соответствующие процедуры.

Эта инфраструктура, например, палаточные городки при крупных полигонах (как в Дравско-Поморском), разумеется, еще не прошла полной проверки, поскольку военных из США прибыло меньше, чем предполагалось. Возможно, если американцы остановят переброску сил, на полную мощность она так и не заработает, однако, само развертывание объектов от палаток до туалетов и душей позволило получить опыт и проверить исходные планы. Следующие учения "Защитник" в таком случае пройдут уже гладко. В Северной Европе их планируется устроить в 2022 году, в 2021 внимание сосредоточат на черноморском направлении.

Безопасность имеет не только военную составляющую

Меньше всего мы знаем о степени подготовленности структур командования уровня корпуса и армии. Проверкой для них должны были стать объединенные с полевым этапом "Защитника" командно-штабные учения, которые планировалось провести в мае. Именно тогда два корпуса союзнических сил и несколько подразделений, выделенных задействованными в учениях странами, должны были перейти под командование американских штабов, а на полигонах и за их пределами должны были начаться многонациональные операции (например, по высадке десанта).

Маневры в полевых условиях придется, однако, организовать в какое-то другое время. Впрочем, их элементы отрабатываются на постоянной основе. Ущерб, связанный с отказом от той или иной высадки десанта, не будет существенным. Главная ценность "Защитника" состояла в том, чтобы увязать отдельные операции с функционированием командований высокого уровня и привлечением военных из разных стран. Следует отметить, что до сих пор об отмене каких-либо этапов учений не сообщалось. Возможно, военные найдут способ их провести.

Даже если планы провалятся, сложившаяся ситуация покажет простым гражданам и политикам, что безопасность имеет не только военную составляющую, что огромное значение имеет стойкость и эффективность государств, их способность принимать решения, делать прогнозы и оценивать последствия событий (даже тех, которые относятся к разряду непредсказуемых) на уровне власти, бизнеса и даже отдельных семей. Все увидят, что даже самой мощной стране и самому мощному военному союзу приходится порой уступать перед силами, на которые они не могут повлиять, что даже армия США предпочитает без крайней необходимости не переступать определенный уровень риска, а в ситуации более масштабного кризиса она руководствуется приоритетами не всегда соответствующими нашим потребностям.

Реакцией на связанный с эпидемией кризис должно стать усовершенствование механизмов кризисного реагирования, в которых армия выступает одним из элементов, а не основой, а также создание системы европейской обороны, ориентированной на уменьшение зависимости от американцев.

Марек Щверчиньский (Marek Swierczynski)