Минобороны Индии решило закупить 118 модернизированных танков Arjun Mark-1A

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После многочисленных задержек и переносов сроков Минобороны Индии намеревается разместить заказ на модернизированные танки индийского производства «Арджун» (Arjun Mark-1A). По данным индийских СМИ, для нужд индийской армии планируется заказать 118 таких боевых машин, которые отличаются модернизацией системы управления вооружением, связи, защиты и других блоков и узлов.

Версия Arjun Mark-1A, как сообщает производитель, обладает увеличенным запасом ходом, более маневренна, а также имеет обновлённую систему обнаружения и сопровождения цели. Несмотря на то, что весь спектр испытаний обновлённого танка «Арджун» был завершён в феврале 2019 года, командования никак не могло определиться с тем, какое количество танков необходимо заказывать для нужд армии.

На сегодняшний день в индийских вооружённых силах эксплуатируются 124 танка «Арджун» предыдущих модификаций.

В СМИ Индии сообщается о том, что новейшая версия «Арджуна» отличается от предшественников 14-ю новшествами, среди которых и улучшенная подвеска.

Из презентационного ролика:

Модернизированный Arjun имеет 120-мм нарезную пушку, способную стрелять широким спектром боеприпасов. Контейнер вмешает до 39 боеприпасов такого калибра. В частности, танк способен использовать противотанковую ракету с лазерным наведением (LAHAT), имеющую тандемную боеголовку. С помощью этой ракеты модернизированный «Арджун» способен поражать технику противника с любым видом брони.

Также Arjun Mark-1A вооружён двумя пулемётами – 7,62 и 12,7 мм, а также гранатометными комплексами. Как заявлено, дополнительно для танка разрабатывается «противовертолётный боеприпас».

Танк оснащён лазерным дальномером, системой ночного видения с бинокулярным прицелом, системой GPS-навигации, комплексом панорамного обзора на основе нескольких камер.

Экипаж танка – 4 человека.