На параде Победы покажут три новые системы ПВО

На параде в честь 75-летия Победы в Москве впервые примут участие три новых зенитных комплекса: С-300В4, "Бук-М3" и "Деривация".

- На параде будет представлена вся линейка современных систем ПВО Сухопутных войск, - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

Техника уже прибыла на подмосковный полигон Алабино, где проходят репетиции парада. В механизированной колонне по Красной площади пройдут четыре самоходные установки "Бук-М3", четыре боевых машины ЗРК "Тор-М2", три зенитно-артиллерийских комплекса "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки системы ПВО С-300В4.

"Бук-М3" - новейшая модификация ЗРК средней дальности. Отличается большим числом ракет: шесть против четырех , - и новой аппаратурой наведения, благодаря которой вероятность поражения воздушной цели одной ракетой составляет 0,9999. "Деривация" - самоходное зенитное орудие калибра 57 миллиметров на базе БМП-3. Средства обнаружения и сопровождения цели работают в пассивном режиме, им не страшны ракеты, наводящиеся по излучению радара. Скорострельность пушки 120 выстрелов в минуту.

Зенитная система С-300В4 предназначена для прикрытия войск от авиации, тактических и баллистических ракет. Ракеты комплекса летают с гиперзвуковой скоростью (7-9 Махов в зависимости от типа) и способны выполнять заатмосферный перехват.

Антон Валагин