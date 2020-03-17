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Российская газета

На параде Победы покажут три новые системы ПВО

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Источник изображения: Nickel nitride/Wikimedia.org

На параде в честь 75-летия Победы в Москве впервые примут участие три новых зенитных комплекса: С-300В4, "Бук-М3" и "Деривация".

- На параде будет представлена вся линейка современных систем ПВО Сухопутных войск, - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

Техника уже прибыла на подмосковный полигон Алабино, где проходят репетиции парада. В механизированной колонне по Красной площади пройдут четыре самоходные установки "Бук-М3", четыре боевых машины ЗРК "Тор-М2", три зенитно-артиллерийских комплекса "Деривация", четыре пусковые и две пуско-заряжающие установки системы ПВО С-300В4.

"Бук-М3" - новейшая модификация ЗРК средней дальности. Отличается большим числом ракет: шесть против четырех , - и новой аппаратурой наведения, благодаря которой вероятность поражения воздушной цели одной ракетой составляет 0,9999. "Деривация" - самоходное зенитное орудие калибра 57 миллиметров на базе БМП-3. Средства обнаружения и сопровождения цели работают в пассивном режиме, им не страшны ракеты, наводящиеся по излучению радара. Скорострельность пушки 120 выстрелов в минуту.

Зенитная система С-300В4 предназначена для прикрытия войск от авиации, тактических и баллистических ракет. Ракеты комплекса летают с гиперзвуковой скоростью (7-9 Махов в зависимости от типа) и способны выполнять заатмосферный перехват.


Антон Валагин

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Страны
Россия
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Tор-М2
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Бук-M3
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