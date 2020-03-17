Стало известно о нестандартном применении ЗСУ "Шилка" на море

Стало известно, как морская пехота испытывает ЗСУ "Шилка" в экстремальных условиях.

Командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Камчатской отдельной бригады морской пехоты, подполковник Родион Сизов рассказал "Красной звезде" о нетрадиционном применении ЗСУ-23-4 "Шилка". В ходе учений мобильных групп ПВО-ПРО Тихоокеанского флота легендарную зенитку решили испытать на одном из килекторных судов.

Задача оказалась непростой - 20-тонную машину нужно было закрепить на борту, а затем еще и выполнить стрельбы при сильной качке. Однако экипаж во главе с сержантом Виктором Федюшиным поразил цель, имитирующую зависающий вертолёт противника.

"Действительно, запас прочности, выносливости и огневая мощь ЗСУ "Шилка" колоссальные. В установке используются различные виды боеприпасов: бронебойные, осколочно-фугасные, зажигательные, что позволяет уничтожать как воздушные цели, так и легкобронированные наземные, надводные цели и живую силу противника. Живучесть стволов - потрясающая", - отметил подполковник Родион Сизов.

И это не единственный эксперимент зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Во время недавних маневров они отработали различные комбинированные схемы взаимодействия ЗРК "Стрела-10" и ЗСУ "Шилка" вместе с ЗРПК "Панцирь-С1", комплексами РЭБ, вооружением надводных кораблей.

В таком сочетании они показали высокую эффективность в борьбе с самолётами, вертолётами, беспилотниками, крылатыми ракетами и другими средствами воздушного нападения.

"Выдержав многочисленные марши, комбинированные переходы, в том числе морем, экипажи ЗРК "Стрела-10" и ЗСУ "Шилка" выполнили все поставленные задачи, подтвердив высокую боеспособность и надёжность вверенной техники, профессионализм личного состава" - подытожил подполковник Родион Сизов.

Олег Корякин