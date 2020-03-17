Войти
Интерфакс-АВН

Россия модернизирует в Арктике базу для новых подлодок

306
0
0
Подводная лодка проекта 667БДРМ "Дельфин" Северного флота ВМФ России на причале в Гаджиево Мурманской области
Подводная лодка проекта 667БДРМ "Дельфин" Северного флота ВМФ России на причале в Гаджиево Мурманской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Северный флот ведет модернизацию базы атомных подлодок в Заозерске, обновление инфраструктуры базы Гаджиево завершено, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Идёт реконструкция системы базирования новых подводных лодок и в колыбели атомного подводного флота России - Заозерске. Там подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта "Ясень" и уже базируется "Северодвинск", - сказал Моисеев на брифинге к Дню моряка-подводника.

"В Гаджиево завершено строительство новых причалов и объектов береговой инфраструктуры для обеспечения базирования кораблей современных и перспективных проектов", - сказал адмирал.

По словам командующего, флот развивает систему базирования параллельно освоению новых подводных лодок. "Мы продолжаем её успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приема, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения", - заявил Моисеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
885 Ясень
Арктика
СФ
Похожие новости
24.10.2019
Проблемный "Гром-2019"
05.06.2019
Три АПЛ России всплыли во льдах Арктики
30.07.2018
Северный флот подвести не должен
29.07.2014
День по-флотски
06.08.2008
Перемены по-флотски. Россия приступает к масштабной перестройке военно-морских сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках