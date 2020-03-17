Россия модернизирует в Арктике базу для новых подлодок

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Северный флот ведет модернизацию базы атомных подлодок в Заозерске, обновление инфраструктуры базы Гаджиево завершено, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"Идёт реконструкция системы базирования новых подводных лодок и в колыбели атомного подводного флота России - Заозерске. Там подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта "Ясень" и уже базируется "Северодвинск", - сказал Моисеев на брифинге к Дню моряка-подводника.

"В Гаджиево завершено строительство новых причалов и объектов береговой инфраструктуры для обеспечения базирования кораблей современных и перспективных проектов", - сказал адмирал.

По словам командующего, флот развивает систему базирования параллельно освоению новых подводных лодок. "Мы продолжаем её успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приема, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения", - заявил Моисеев.