Северный флот РФ сообщил о расширении географии походов подлодок

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Подводные лодки Северного флота России расширили географию боевого дежурства и патрулирования, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Мы - единственные в мире, кто регулярно не только плавает под арктическими льдами, в том числе, и в приполюсных районах, но и проводит практические мероприятия с применением ракетного вооружения", - сообщил Моисеев в понедельник на брифинге к Дню моряка-подводника.

"Для нас стало нормальной практикой, когда одновременно в море разные задачи решают свыше десяти подводных лодок различных классов", - сказал командующий.

"Посещая наши гарнизоны, нельзя не заметить, что многие причалы пустуют. Это ещё раз говорит о том, что экипажи подводных лодок занимаются выполнением задач по предназначению - совершенствуют свою морскую выучку, выполняют задачи боевой подготовки, несут боевое дежурство или выполняют боевое патрулирование", - заявил Моисеев.

"В последнее время Северный флот значительно расширил географию районов, в которых мы занимаемся плановой боевой учебой", - сказал военачальник.

По его словам, в 2019 году многоцелевые подлодки Северного флота отработали ряд задач глубоководных погружений в нейтральных водах различных районов Норвежского моря. Подводники Северного флота приняли активное участие в учениях ВМФ России "Океанский щит", успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане.

Моисеев напомнил, что в августе 2019 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" в сложных ледовых условиях выполнил стрельбу из района Северного полюса по полигону "Чижа" в Архангельской области межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Синева". Атомный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" выполнил ракетную стрельбу МБР "Булава" из акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке, сказал командующий.

Он заявил, что в прошлом октябре в ходе учения "Гром" отработаны задачи комплексного применения стратегического и высокоточного ракетного оружия.

"В ходе данного учения успешно подтвердили готовность действовать по своему предназначению экипажи подводного крейсера стратегического назначения "Карелия" и атомной подводной лодки "Северодвинск", - заявил Моисеев.