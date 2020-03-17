Около 90% ключевых управленческих позиций в компании "Сухой" обеспечены кадровым резервом

Предположительно, четыре последних истребителя Су-35С, построенных для ВКС России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой") по программе гособоронзаказа 2018 года. Два ближайших самолета имеют бортовые номера "14 красный" (справа) и "15 красный". Комсомольск-на-Амуре, 11.12.2018.

Подготовку по программам профессионального обучения в 2019 году прошли почти 13 тыс. специалистов холдинга

Москва 16 марта. ИНТЕРФАКС - Более половины от общего числа сотрудников компании "Сухой" прошли в минувшем году профессиональную подготовку по различным учебным программам, сообщает пресс-служба компании.

"5500 сотрудников было обучено по программам "бережливого производства", 9000 сотрудников изучили курсы в системе дистанционного обучения, 961 сотрудник освоил работу в автоматизированной системе финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД), действующей на предприятиях, входящих в госкорпорацию "Ростех" - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, особую роль в подготовке кадров для авиастроения играет созданный в 2006 году Корпоративный университет компании "Сухой". В 2019 году в очных учебных программах университета приняли участие 370 сотрудников.

"В настоящее время 88% ключевых управленческих позиций в компании "Сухой" обеспечены кадровым резервом. Для управленческой подготовки сотрудников университет разработал 35 собственных тренинговых программ", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что только за последние два года Корпоративный университет разработал специальную программу повышения квалификации руководителей внутренних (неавиационных) программ и проектов, и провёл по ней обучение 32 руководителей и специалистов. Разработана программа повышения квалификации и подготовки резерва руководителей и членов команд основных (авиационных) программ и проектов.

Кроме того, организован курс для инженеров по теории решения инженерных задач (ТРИЗ), в ходе которого не только изучаются соответствующие методики, но и ведётся решение практических задач в межфункциональных рабочих группах.