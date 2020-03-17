Российские верфи не успевают строить рыбопромысловые суда

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Траулеры сбились со сроков. Верфи РФ не успевают строить рыбопромысловые суда", российские верфи массово срывают программу строительства рыбопромысловых судов по инвестквотам на 166,5 млрд руб. Сроки сдвигаются в среднем на год, причем речь идет не только о головных и первых серийных заказах, но и о последних судах длинных серий. Рыбопромышленники, которые по условиям инвестиционных аукционов обязаны построить суда в течение пяти лет, уже предлагают увеличить срок до семи лет.

Головной морозильный траулер "Баренцево море" (заводской номер 935) проекта КМТ01 (ST-118L-ATF), достраивающийся на ПАО "Выборгский судостроительный завод" для АО "Архангельский траловый флот". Судно, спущенное на воду в декабре 2018 года, будет сдано не ранее лета 2020 года. Выборг, 06.02.2020 (с) AndyASC / fleetphoto.ru

Как и предполагал "Ъ", российские верфи не выдерживают исходные сроки сдачи рыбопромысловых судов, строящихся по инвестиционным квотам (см. "Ъ" от 27 сентября 2019 года). Как следует из данных Минпромторга, из 43 судов стоимостью 166,5 млрд руб., которые компании обязаны построить по итогам аукционов по розыгрышу квот на вылов, официально перенесена сдача семи единиц на срок от 8 до 21 месяца. Два судна, заказанных Колхозом имени Ленина на "Янтаре", уже сданы - с задержкой почти в год. По 12 судам предсказуем и вероятен сдвиг сроков, еще по трем - он ожидается.

По данным "Ъ", сдвиг сроков коснется не только почти всех головных и первых серийных заказов, но и значительного числа вторых серийных судов. Сейчас по условиям аукционов все суда должны быть построены за пять лет, однако допустима отсрочка максимум на год по согласованию с межведомственной комиссией.

По словам собеседника "Ъ", близкого к Минпромторгу, большая часть проектов должна уложиться в эти сроки, но возможны проблемы с длинными сериями на "Северной верфи" и "Адмиралтейских верфях", у которых сроки сдачи последних судов могут выйти за допустимые шесть лет. У "Северной верфи" не исключена задержка на полгода-год со сдачей трех ярусоловов для "Вирмы" и одного - для "Глобуса".

На год сроки могут уйти вправо по головному и первым двум серийным траулерам для "Норебо". На "Адмиралтейских верфях" возможна задержка около одного года по головному, первому серийному, а также восьмому и девятому серийным траулерам для Русской рыбопромышленной компании (РРПК).

Верфи обвесились долгами

Проблема обсуждалась 12 марта на комитете Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Самая острая ситуация у входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Выборгского судостроительного завода (ВСЗ). Верфь заложила восемь судов, задержка от базовых графиков - 9-18 месяцев. Вице-президент ОСК Василий Бойцов отметил, что все участники "откровенно процесс недооценили", к тому же у ВСЗ большая накопленная долговая нагрузка. Как следует из материалов Росрыболовства, речь идет о 8,5 млрд руб., на обслуживание которых верфь тратит до 1 млрд руб. в год. "Мы надеемся, что сейчас в рамках финансового оздоровления оборонки нам помогут, в том числе и ВСЗ",- сказал господин Бойцов. Директор профильного департамента Минпромторга Борис Кабаков отметил, что действующие меры господдержки направлены на судовладельцев, а не на верфи. Минпромторг намерен вновь поднять этот вопрос при корректировке бюджета на 2020 год.

Глава ВСЗ Александр Соловьев отметил, что в первый год-полтора были критические проблемы с поставкой технической документации. Сейчас заказчики идут навстречу и при необходимости целевое финансирование производят досрочно, сообщил топ-менеджер, но это не решает ключевую проблему - высокую кредитную нагрузку. По его словам, проблемы с поставкой документации были на всех верфях: то, что другие заводы пока не афишируют срыв сроков, не означает, что их нет.

Потери не только у рыбаков, но и у верфей - по оценке собеседника "Ъ" в Минпромторге, почти все головные и первые серийные суда принесут им убытки. Выход в прибыль возможен примерно на серии из шести судов, но только если не было исходных просчетов при определении цены. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает недопустимыми случаи, когда средства заказчиков идует не на строительство судов, а на погашение долгов. По его мнению, если верфи хотят сохранить возможность получения господдержки, им нужно обеспечить максимальную прозрачность расходов.

Рыбаки платят и плачут

Четыре судна на ВСЗ заказал Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). По словам его исполнительного директора Сергея Несветова, "уже понятно", что первый траулер, контракт на который продлен до мая 2020 года с июня 2019 года, не появится и в новый срок. Второй траулер должен быть сдан зимой 2020 года, но контракт до сих пор официально не продлен, сообщил господин Несветов. По документам Минпромторга срок сдачи изменен на июль 2021 года. По третьему и четвертому траулерам срок не определен, рассказал топ-менеджер, добавив, что он точно превысит пять лет с момента аукционов, а если верфи не окажут внятной помощи, то суда вообще достроены не будут. Сергей Несветов подчеркнул, что СЗРК из 13 млрд руб., которые должен был заплатить за четыре судна, уже заплатил 10 млрд руб.

Заместитель главы РРПК Дмитрий Сапов (строят серию из десяти судов на "Адмиралтейских верфях") отметил: "Несмотря на то что промежуточные этапы соблюдаются в соответствии с графиком, мы все-таки выражаем обеспокоенность, что судно может быть не сдано в срок. Потому что мы уже сейчас видим задержки по доработке документации, видим отставание от графика закупочной кампании, отставание по некоторым видам работ". Он поддержал предложение СЗРК о продлении срока реализации программы с пяти до семи лет.

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников выступают за докапитализацию верфей ОСК, строящих рыбопромысловые суда, либо рефинансирование процентов по ранее полученным кредитам. Кроме того, там считают необходимым упростить процедуру пересмотра предельных сроков строительства судов и увеличить эти сроки.

Отставание от первоначальных графиков практически по всем судам фиксирует и Росрыболовство. Заместитель главы агентства Петр Савчук 12 марта, впрочем, заявил, что, за исключением некоторых верфей, оно "в пределах допустимого". Говоря о ВСЗ, он подчеркнул, что руководство завода при заключении контрактов знало о своих финансовых трудностях, как и ОСК, и Минпромторг. "Происходит подрыв идеологии инвестквот, за которую вы ратовали, а в данном случае проваливаете",- добавил он.