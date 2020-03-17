ВМС Пакистана намерены приобрести морской патрульный самолет

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye ВВС Пакистана (бортовой номер "10025", серийный номер SE-25). Дубай, ноябрь 2011 года.

ЦАМТО, 16 марта. ВМС Пакистана объявили открытый тендер на поставку одного двухдвигательного самолета, который может быть модифицирован к конфигурации морского патрульного самолета дальнего радиуса действия LRMPA (long-range maritime patrol aircraft).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, согласно условиям тендера, дальность полета самолета-платформы должна составлять не менее 4000 морских миль, а практический потолок – от 12192 до 15240 м. Максимальная взлетная масса – от 54430 кг до 63502 кг, длина не должна превышать 120 футов (36,3 м), размах крыла – не более 112 футов (34 м). Платформа должна быть пригодна для последующего преобразования к конфигурации LRMPA для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, а также противолодочной и противокорабельной борьбы.

Согласно тендерной документации, самолет включенных в короткий список претендентов также должен будет служить платформой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, и поддерживать выполнение дополнительных задач, включая проведение поисково-спасательных операций и перевозку войск.

Основные компоненты платформы, такие как двигатели, системы управления полетом и навигационные системы, не должны подпадать под ограничения Международных правил торговли оружием ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

Контракт с победителем также будет включать обслуживание и ремонт двигателей, бортовых приборов, кондиционеров, вспомогательных силовых агрегатов и других ключевых компонентов.

По заявлению начальника штаба ВМС Пакистана адмирала Зафара Махмуда Аббаси, ВМС намерены приобрести самолет LRMPA для замены устаревших P-3C "Орион".

Тендер на поставку двухдвигательного самолета для преобразования к версии LRMPA, вероятно, является лишь началом проекта закупки нескольких подобных платформ для противодействия растущему подводному флоту ВМС Индии.