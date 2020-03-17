Испытания обновленного Т-80БВМ сняли на видео

В Сети опубликованы кадры испытаний модернизированного танка Т-80БВМ, который называют "арктическим" за уникальные характеристики, позволяющие действовать в условиях Крайнего Севера.

Стрельбы на полигоне Бамбурово из обновленных машин для экипажей танков отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота стали первыми. Им было необходимо поразить цели как на небольших дистанциях, так и мишени, имитировавшие передвигающуюся технику противника на расстоянии двух тысяч метров. Наведение занимало на более девяти секунд при сильном ветре.

Напомним, Т-80БВМ начали поступать в северные подразделения российских вооруженных сил в прошлом году. Модернизированный танк оснащается 125-мм орудием, совмещенным с ракетной установкой "Рефлекс", сменившей комплекс "Кобра", который устанавливался на предыдущую версию машины - Т-80БВ. "Рефлекс" обладает увеличенной дальностью запуска и адаптирован под применение современного ракетного вооружения.

Основное орудие дополняют два пулемета - НСВТ и ПКТ, а управление всем вооружением осуществляется с помощью комплекса "Сосна-У" с тепловизором, современным лазерным дальномером и системой сопровождения цели.

Модернизация затронула также динамическую защиту, на Т-80БВМ устанавливается ДЗ "Реликт".

Силовая установка позволяет танку развивать скорость около 70 километров в час даже в условиях бездорожья.

По словам ряда военных экспертов, Т-80БВМ по боевым качествам находится на одном уровне с танками Т-72Б3 и Т-90М.

Тимур Алимов