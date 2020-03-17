На космодроме Куру приостановили запуски ракет

Стартовые приготовления возобновятся как только позволят условия, говорится в распространенном документе

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Гвианский космический центр Куру прекращает все процедуры по подготовке к запуску ракет в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике.

"Из-за пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и необходимости выполнения мер, принятых французским правительством, начатые программы по запуску в Гвианском космическом центре были приостановлены, - отмечается в коммюнике. - Стартовые приготовления возобновятся как только позволят условия".

Как подчеркивается в сообщении, такие исключительные меры "призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам".

"Arianespace, Французское космическое агентство и все компании, участвующие в работе центра, в настоящее время контролируют операции по переводу пусковых установок и спутников в безопасный режим ожидания".

По последним данным, количество выявленных случаев заражения во Франции составляет 5423 человека при 127 летальных исходах. В понедельник в 20:00 (22:00 мск) президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением к нации в связи с распространением коронавируса.