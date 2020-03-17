В параде Победы в Москве впервые будут участвовать системы ПВО С-300В4

Российская войсковая система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности С-300В4 Источник: http://forum.ge/.

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300В4 и комплекс средней дальности Бук-М3 (концерн "Алмаз-Антей") в этом году впервые примут участие в параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Также впервые примет участие в параде на Красной площади боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

Военные сообщили, что на параде будет представлена вся линейка современных образцов систем и комплексов ПВО Сухопутных войск.

"Военная техника прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут 4 самоходные установки ЗРК Бук-М3, 4 боевые машины ЗРК Тор-М2, 3 боевые машины ЗАК "Деривация", 4 пусковые и 2 пуско-заряжающие установки ЗРС С-300В4", - отмечается в сообщении.

Минобороны РФ сообщало о перебазировании в Алабино стратегических ракетных комплексов "Ярс" и оперативно-тактических "Искандеров", другой техники для тренировок в рамках подготовки к параду в Москве.

12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.