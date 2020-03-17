ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC

Американская корпорация Textron Systems 9 марта 2020 года сообщила, что 6 февраля передала ВМС США головной десантный катер на воздушной подушке SSC 100 (LCAC 100) нового типа SSC (Ship-to-Shore-Connector). Катер был построен на верфи Textron Systems в Новом Орлеане в качестве головного опытного образца типа SSC и начал заводские ходовые испытания 10 апреля 2018 года, которые, однако, затянулись до конца 2019 года. Теперь катер должен в составе ВМС США пройти цикл государственных испытаний.

Головной десантный катер на воздушной подушке SSC 100 (LCAC 100) нового типа SSC (Ship-to-Shore-Connector), построенный для ВМС США Textron Systems (с) Textron Systems

В июле 2012 года ВМС США на конкурсной основе выдали корпорации Textron Systems (в кооперации с компаниями L-3 Communications и Аlcoa Defense) контракт cтоимостью 212,72 млн. долл на осуществление полномасштабной разработки и строительство головного образца нового десантного катера на воздушной подушке программы SSC (Ship-to-Shore-Connector), предназначенного для замены находящихся сейчас в составе американского флота аналогичных десантных катеров LCAC (строителем которых в свое время также выступала Textron).

В контракт был включен опцион на приобретение еще восьми первых серийных единиц SSC, с увеличением суммы контракта до 570,45 млн. долл. В бюджетах 2017-2019 финансовых годов ВМС США получили суммарно 665 млн долл еще на 10 серийных катеров SSC, однако ввиду задержек с реализацией программы Textron пока что не получила твердых контрактов на их постройку.

Всего перспективными планами ВМС США предуматривается приобретение 72 серийных катеров SSC (помимо головного) для замены к 2028 году всех наличных 74 катеров LCAC, с оценочной стоимостью всей программы SSC до 4,054 млрд. долл, при этом предполагалось, что на этапе серийного строительства Textron будет сдавать 12 катеров в год.

Условия контракта предусматривали передачу ВМС США головного опытного катера SSC в феврале 2017 года, со сдачей восьми опционных первых серийных катеров начиная с 2019 финансового года, с достижением серийными катерами SSC оперативной готовности в 2020 финансовом году. Фактически головной катер был сдан с опозданием на три года.

Относительно первого серийного катера SSC 101 (LCAC 101), Textron сообщила, что его заводские ходовые испытания .были начаты в октябре 2019 года, а его сдаточные испытания для ВМС США начнутся весной 2020 года. Сейчас в разных стадиях постройки находятся уже 13 серийных катеров SSC.

Катер SSC по своей архитектуре является аналогом LCAC, но должен обеспечить перевозку большего груза - весом 74 тонны при крейсерской скорости 35 узлов (LCAC при аналогичных условиях перевозит на этой скорости груз в 60 тонн). Катер SSC оснащается четырьмя газотурбинными двигателями Rolls-Royce MT7, которые является фактически корабельным вариантом турбовинтовых двигателей Rolls-Royce T406, устанавливаемых на конвертопланах Bell Boeing V-22 Osprey. Срок службы катера SSC определен в 30 лет.