Вслед за Россией и Китаем: Япония включилась в гиперзвуковую гонку

Япония раскрывает планы по созданию гиперзвукового оружия

Япония обрисовала свою дорожную карту исследований и разработок собственного гиперзвукового оружия, тем самым подтверждая, что она стремится к наращиванию оборонного потенциала, и предоставила более подробную информацию о видах угроз, на нейтрализацию которых нацелен Токио с этим новым классом оружия.

Токио представил свои планы по созданию собственного гиперзвукового оружия. В документе, опубликованном на сайте Агентства по закупкам, технологиям и логистике, правительство Японии сообщило, что в ближайшее время будут развернуты два класса гиперзвуковых систем - гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗКР) и сверхскоростной планирующий боевой блок (Hyper Velocity Gliding Projectile, HVGP).

ГЗКР предполагается оснастить гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, она будет похожа на обычную ракету, но летать на гораздо более высокой скорости и обладать большой дальностью полета.

Сверхскоростной планирующий боевой блок будет оснащаться твердотопливным ракетным двигателем, который сможет поднять боевую часть изделия на большую высоту, а затем боевая часть будет планировать до предназначенной для поражения цели, поддерживая высокую скорость непосредственно до подрыва боевой части.

Агентство также предоставило более подробную информацию о типах боевых частей, которыми будет комплектоваться сверхскоростной планирующий боевой блок. Среди них будут боеголовки, предназначенные для поражения как надводных, так и наземных целей.

Предполагается, что одна из боевых частей будет бронебойной, разработанной специально для проникновения в пространства под палубой авианосца, в то время как версия для наземных целей будет использовать боевую часть, предназначенную для поражения площадных целей.

В том числе предполагается использовать и кумулятивные заряды. Кумулятивный эффект предполагает усиление действия взрыва путем его концентрации в заданном направлении, достигаемое применением заряда с конической выемкой, основание которой обращено в сторону поражаемого объекта, а детонатор располагается у вершины выемки. Поверхность заряда со стороны выемки покрывается металлической облицовкой, толщина которой варьируется от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Когда БЧ подрывается, образуется струя, скорость которой может достигать 90 км/сек.

Дорожная карта Японии также продемонстрировала, что страна применяет поэтапный подход к разработке типов боеголовок и разработке технологии твердотопливных двигателей. В Токио планируют изготовить ранние версии гиперзвукового оружия в период с 2024 по 2028 год. Ожидается, что они поступят на вооружение в начале 2030-х годов.

Агентство ожидает, что обе системы будут осуществлять навигацию через спутник. Инерциальную навигационную систему предполагается использовать в качестве резервной. Япония планирует создать сеть из семи спутников, чтобы обеспечить непрерывное позиционирование для своих сил самообороны. Это позволит ей предоставлять непрерывные навигационные данные, не полагаясь на иностранные спутники.

Наведение боеголовок на цель, как пишет Defense News, достигается либо с помощью радиочастотной визуализации, преобразованной из данных доплеровского частотного сдвига, что, как заявило правительственное агентство, сможет обнаруживать и сопровождать надводные цели, изготовленные по технологии «стелс» при любых погодных условиях, либо с помощью инфракрасной головки самонаведения, способной распознавать специфические цели.

В течение ряда лет Япония проводила исследования и разработки в различных сферах, связанных с гиперзвуковым оружием, хотя в основном это было в интересах других областей, таких как спутниковая навигация и ракеты на твердом топливе.

Однако предстоит еще много работы в таких областях, как системы гиперзвукового наведения, тепловое экранирование боеголовок и ракетных систем, а также системы гиперзвуковых движителей, чтобы Япония смогла использовать возможности гиперзвукового оружия в качестве жизнеспособного средства ведения вооруженной борьбы.

Другие страны уже давно включились в гиперзвуковую гонку. Как ранее писала «Газета.Ru», Пентагон планирует «очень агрессивное» расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в этом году. Предполагается, как минимум, осуществить четыре летно-конструкторских испытания прототипов гиперзвуковых планирующих боевых блоков, способных летать в пять раз быстрее звука и маневрировать по курсу и высоте.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в январе этого года, что Пентагон увеличит финансирование программ по созданию гиперзвукового оружия еще на $5 млрд в 2020 году в дополнение к тому, что ранее предусматривалось пятилетним бюджетным планом.

Эти технологии глава военного ведомства США назвал ключевой частью «конкуренции великих держав» с Китаем.

«Мы значительно увеличили объем планируемых летно-конструкторских испытаний и других экспериментов. Это делается в целях ускорения создания гиперзвукового оружия во всех его возможных формах, чтобы наши боевые части и соединения получили эти средства ведения вооруженной борьбы на годы раньше, чем планировалось прежде», - заявил Марк Эспер.

Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил комитету конгресса США в 2018 году, что Китай на тот момент времени провел в 20 раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем Соединенные Штаты.

Кроме того, в конце 2019 году в России в ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».

Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. В декабре прошлого года в России на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный «Авангардами» на базе баллистических ракет типа УР-100Н.

США отстали от России в вопросе разработки гиперзвукового оружия, поскольку Вашингтон несколько лет назад «сделал паузу в этой технологии», заявил министр обороны США Марк Экспер на форуме по безопасности в Калифорнии.

«Мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», - сказал в своей речи Эспер.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что Россия разрабатывает различное оружие, стратегическое оружие, которое, по его представлениям, находится за пределами нынешнего договора СНВ-3.

«По этим вещам нет отчета и верификации. На протяжении лет и прежняя администрация США, и нынешняя администрация видели, что Россия жульничает с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские», - добавил Эспер.

Впрочем, обвинения Вашингтона в адрес России по поводу якобы имевших место нарушений положений основополагающих договоров в сфере ограничения вооружений в последние годы не редкость. Россия последовательно отвергает все подобные заявления.

«К гиперзвуковому вооружению, по поводу которого сетовал Марк Эспер, обычно относят образцы, способные достигать скорости выше М - 5. Считается, что такое вооружение в будущем может оказать серьезное влияние на стратегический баланс во всем мире», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В США гиперзвуковые проекты развивались в рамках инициативы Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар»). При этом работы осуществлялись в рамках сразу двух конкурирующих разработок - Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2).

Что касается конкретных образцов оружия, напомнил Макиенко, то, в первую очередь, в этом плане стоит отметить ракеты X-43A и X-51 WaveRider, способные развить скорость до М - 9,65 и М - 5,1 соответственно.

Как ранее писала «Газета.Ru», по своим возможностям гиперзвуковое оружие приравнивается к тактическому ядерному, и эффективная борьба с подобными боевыми блоками на современном этапе развития средств обороны чрезвычайно сложна.

Михаил Ходаренок