Войти
ЦАМТО

L3Harris Technologies поставит ВС Швейцарии системы разведки и наблюдения WESCAM MX-RSTA

275
0
0
Прототип заказанной швейцарской армии боевой разведывательной машины на базе General Dynamics European Land Systems-Mowag Eagle 6х6 с оснащением разведывательным комплексом TASYS
Прототип заказанной швейцарской армии боевой разведывательной машины на базе General Dynamics European Land Systems-Mowag Eagle 6х6 с оснащением разведывательным комплексом TASYS.
Источник изображения: General Dynamics European Land Systems-Mowag

ЦАМТО, 16 марта. Система наблюдения и разведки WESCAM MX-RSTA производства L3Harris Technologies выбрана агентством Armasuisse, отвечающим за приобретение вооружений для ВС Швейцарии, в качестве ЭО/ИК датчика новой тактической разведывательной системы TASYS ВС страны.

L3Harris поставит 100 датчиков WESCAM MX-RSTA для программы TASYS. Данный датчик должен стать ключевым элементом системы сбора информации, наблюдения и разведки на большой дальности.

Как сообщал ЦАМТО, тактическая система разведки TASYS будет использоваться для сбора разведданных данных в интересах Вооруженных сил Швейцарии, а также поддержки функций гражданских властей. Производство систем на шасси ББМ "Игл-5" с колесной формулой 6х6 компании General Dynamics European Land Systems начнется в 2020 году. Поставки будут выполнены в течение 2023-2025 гг. 89 бронемашин будут применяться в боевых операциях, а 11 ед. будут использоваться для обучения личного состава.

Ранее система WESCAM MX-RSTA была интегрирована на шасси ББМ "Игл-5" для проведения комплексных технических и войсковых испытаний. Блок был установлен на выдвижной телескопической мачте и обеспечил ведение разведки на месте и в движении. Анализ результатов испытаний позволил заключить, что предложенное L3Harris Technologies решение отличается лучшими характеристиками и стабилизацией по сравнению с конкурирующими системами.

ВС Швейцарии стали первым в Европе заказчиком большой партии систем модификации WESCAM MX-RSTA.

На текущий момент L3Harris продала более 5000 систем WESCAM MX заказчикам из 80 стран мира. С начала 1990-х гг. они были размещены более чем на 200 различных платформах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.12.2019
Сухопутные войска Чили планируют передать карабинерам БТР "Пиранья"
11.12.2019
Подписан контракт на поставку ВС Швейцарии 100 бронемашин "Игл-5"
30.05.2016
Французская колесная боевая бронированная машина VBCI
24.12.2015
Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках