L3Harris Technologies поставит ВС Швейцарии системы разведки и наблюдения WESCAM MX-RSTA

ЦАМТО, 16 марта. Система наблюдения и разведки WESCAM MX-RSTA производства L3Harris Technologies выбрана агентством Armasuisse, отвечающим за приобретение вооружений для ВС Швейцарии, в качестве ЭО/ИК датчика новой тактической разведывательной системы TASYS ВС страны.

L3Harris поставит 100 датчиков WESCAM MX-RSTA для программы TASYS. Данный датчик должен стать ключевым элементом системы сбора информации, наблюдения и разведки на большой дальности.

Как сообщал ЦАМТО, тактическая система разведки TASYS будет использоваться для сбора разведданных данных в интересах Вооруженных сил Швейцарии, а также поддержки функций гражданских властей. Производство систем на шасси ББМ "Игл-5" с колесной формулой 6х6 компании General Dynamics European Land Systems начнется в 2020 году. Поставки будут выполнены в течение 2023-2025 гг. 89 бронемашин будут применяться в боевых операциях, а 11 ед. будут использоваться для обучения личного состава.

Ранее система WESCAM MX-RSTA была интегрирована на шасси ББМ "Игл-5" для проведения комплексных технических и войсковых испытаний. Блок был установлен на выдвижной телескопической мачте и обеспечил ведение разведки на месте и в движении. Анализ результатов испытаний позволил заключить, что предложенное L3Harris Technologies решение отличается лучшими характеристиками и стабилизацией по сравнению с конкурирующими системами.

ВС Швейцарии стали первым в Европе заказчиком большой партии систем модификации WESCAM MX-RSTA.

На текущий момент L3Harris продала более 5000 систем WESCAM MX заказчикам из 80 стран мира. С начала 1990-х гг. они были размещены более чем на 200 различных платформах.