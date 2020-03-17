Войти
ЦАМТО

Связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения в горных условиях

302
0
0
Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник изображения: www.relero.ru

ЦАМТО, 16 марта. Военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии ЮВО приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях на горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, связисты совершенствуют навыки развертывания полевых подвижных пунктов управления и узлов связи, работы в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля "КамАЗ" и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80.

Для выполнения задач по предназначению соединение располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станциями, станциями спутниковой связи, а также комплексными аппаратными.

Всего в мероприятиях учебно-боевой подготовки участвует более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 400 ед. специальной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Р-166
Компании
КАМАЗ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.10.2019
Военные показали президенту свой "Азарт"
12.12.2017
Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники
24.08.2017
На Северном Кавказе связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения
09.03.2016
Более 300 военных связистов провели учение в Северной Осетии
06.06.2013
Связисты бригады управления 58-й армии осваивают современную технику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках