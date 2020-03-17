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Военное обозрение

В Китае призвали отменить санкции против Ирана из-за коронавируса

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае призвали мировое сообщество отказаться от антииранских санкций в связи с кризисными явлениями последнего времени. Официальный Пекин отмечает, что весь мир должен объединиться в борьбе с пандемией коронавируса, и для начала отказаться от экономического давления на страну, которая сегодня входит в число наиболее страдающих от COVID-19.

Китайские власти:

Сохранение санкций в отношении Ирана только усугубит ситуацию с пандемией в этой стране. Сохранение жёстких экономических мер в таких условиях мы расцениваем как проявление антигуманизма. Китай призывает всех тех, кто до сих пор сохраняет режим санкций, немедленно от него отказаться.

Тем временем цены на нефть просели до отметки в 31 доллар за баррель. Так мировые рынки отреагировали на фактическое «обнуление» ключевой ставки ФРС. На фоне этого процесса доллар и евро подскочили к российской валюте в среднем на 2,5 рубля. При этом аналитики уже рисуют сценарии того, при каких условиях рубль упадёт по отношению к евро до отметки в 100 рублей.

По мнению экспертов, эта планка может покориться европейской валюте, если баррель нефти рухнет до 20 долларов. Это верхняя планка себестоимости добычи нефти в нашей стране. Нижняя планка, как ранее сообщалось, составляет около 9 долларов за баррель.

Возвращаясь к теме китайского призыва к отмене санкций в отношении Тегерана – на данный момент ни одна из стран, режим санкций поддерживающих, меры экономического давления не отменила.

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Страны
Иран
Китай
Россия
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