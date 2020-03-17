«Жнецу» ищут замену

Американская армия готовится к более интенсивным боевым действиям. Вчера, 15 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС США уведомили промышленность о поиске замены для беспилотников MQ-9 Reaper.

«Reaper стал для нас отличной платформой. Четыре миллиона лётных часов, просто неоспоримый перевес в бою низкой интенсивности, и это, безусловно, спасает жизни. Но когда мы взглянем на бой высокой интенсивности, мы просто не можем вывести их на поле битвы. Их легко сбить», — рассказал Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

Беспилотник MQ-9 Reaper Источник изображения: popularmechanics.com

По словам Ропера, в нынешних условиях MQ-9 не может быть задействован в возможном конфликте с Россией или Китаем, тогда как использование его в конфликтах низкой интенсивности «требует слишком много денег и рабочей силы».

ВВС США изучают в том числе и коммерческие модели дронов. При этом для замены «Жнеца» военным могут потребоваться сразу несколько новых моделей беспилотников. Так, ВВС рассматривают как более дорогие, но защищённые от вражеского огня дроны, так и дешевые «расходуемые» модели, потеря которых не будет критичной.

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА -9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен аппаратов MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator.