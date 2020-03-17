Войти
WarSpot

«Жнецу» ищут замену

238
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американская армия готовится к более интенсивным боевым действиям. Вчера, 15 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что ВВС США уведомили промышленность о поиске замены для беспилотников MQ-9 Reaper.

«Reaper стал для нас отличной платформой. Четыре миллиона лётных часов, просто неоспоримый перевес в бою низкой интенсивности, и это, безусловно, спасает жизни. Но когда мы взглянем на бой высокой интенсивности, мы просто не можем вывести их на поле битвы. Их легко сбить», — рассказал Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике.

Беспилотник MQ-9 Reaper

Источник изображения: popularmechanics.com

По словам Ропера, в нынешних условиях MQ-9 не может быть задействован в возможном конфликте с Россией или Китаем, тогда как использование его в конфликтах низкой интенсивности «требует слишком много денег и рабочей силы».

ВВС США изучают в том числе и коммерческие модели дронов. При этом для замены «Жнеца» военным могут потребоваться сразу несколько новых моделей беспилотников. Так, ВВС рассматривают как более дорогие, но защищённые от вражеского огня дроны, так и дешевые «расходуемые» модели, потеря которых не будет критичной.

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА -9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран. Сегодня на вооружении силовых структур США состоит несколько сотен аппаратов MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Казахстан
Китай
ОАЭ
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.11.2017
Битвы за беспилотный рынок
25.08.2017
Американская армия вооружается новым поколением "Жнецов"
15.11.2016
Турция стала шестой страной с ударными беспилотниками
10.05.2016
Россия и Китай способствуют увеличению военного экспорта США
11.08.2014
Расскажи о своих планах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках