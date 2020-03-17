Россия завершила поставку зенитных комплексов "Панцирь" Сербии

Российская Федерация поставила Сербии все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Поставки завершили согласно заключенному контракту.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Он отметил, что основные поставки прошли еще в феврале нынешнего года, несмотря на активное противодействие, особенно со стороны США. В марте Россия завершила выполнение обязательств по контракту.

"РГ" уже писала о том, что Сербия купила у России шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Это комплексы противовоздушной обороны ближнего действия.

"Панцирь-С" - зенитные ракетно-пушечные комплексы. Они предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Комплекс состоит из 12 ракет класса "земля-воздух". Дальность - от 20 до 30 километров. "Панцирь-С" работает в любое время суток и при любых погодных условиях.

Светлана Цыганкова