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Российская газета

Россия завершила поставку зенитных комплексов "Панцирь" Сербии

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Источник изображения: rg.ru

Российская Федерация поставила Сербии все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Поставки завершили согласно заключенному контракту.

Об этом "Интерфаксу" сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Он отметил, что основные поставки прошли еще в феврале нынешнего года, несмотря на активное противодействие, особенно со стороны США. В марте Россия завершила выполнение обязательств по контракту.

"РГ" уже писала о том, что Сербия купила у России шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Это комплексы противовоздушной обороны ближнего действия.

"Панцирь-С" - зенитные ракетно-пушечные комплексы. Они предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Комплекс состоит из 12 ракет класса "земля-воздух". Дальность - от 20 до 30 километров. "Панцирь-С" работает в любое время суток и при любых погодных условиях.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Сербия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Шугаев Дмитрий
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