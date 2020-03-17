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Российская газета

Бронеавтомобиль "Выстрел" с новым боевым модулем попал на видео

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Огневая мощь известного российского бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" значительно усилилась. На него установлен разработанный нижегородским АО ЦНИИ "Буревестник" современный необитаемый боевой модуль с 30-мм пушкой.

Неизвестная ранее модификация впервые была продемонстрирована в минувшее воскресенье в программе "Часовой" на "Первом канале".

В результате, по мнению военных экспертов, машина, не первый год эксплуатирующаяся в силовых структурах России, по своим характеристикам вплотную приблизилась к новейшим разработкам. В частности, благодаря современным прицелам она получила возможность эффективно бороться с легкой бронетехникой и живой силой противника в темное время суток.

Ранее на этом броневике испытывалась башня с орудием аналогичного калибра, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17. Правда, эти средства поражения и боезапас к ним не были изолированы от обитаемого отделения.

Также в сюжете программы подробно рассказали о самоходном миномете 2С41 "Дрок" и анонсировали обзор другой новинки отечественного военно-промышленного комплекса - 120-мм САО "Флокс".



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БПМ-97
ПКТМ
Компании
Буревестник
КАМАЗ
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