Турция может поучаствовать в производстве С-400

Стали известны подробности о второй поставке российских ЗРК С-400 Турции.

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил в интервью агентству "Интерфакс" о том, что вопрос о закупке Турции у России второй партии ЗРС С-400 по-прежнему актуален.

"Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - пояснил он.

Дмитрий Шугеав полагает, что в обозримом будущем стороны придут к соглашению.

Дополнительная поставка С-400, по его словам, предполагает некоторое участие Турции в производстве. Подробностей собеседник раскрывать не стал и отметил, что никаких рисков и ущерба национальным интересам России это не принесет.

Напомним, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400.

Поставки были завершены досрочно. Помимо самих комплексов Анкара получила 120 зенитных управляемых ракет. Также российская сторона обязалась в течение 20 месяцев обеспечивать гарантийное обслуживание систем С-400.

В США покупку российских ЗРС восприняли крайне негативно. На Турцию оказывалось сильное давление. Представители Белого дома и Пентагона в первую очередь опасались, что российские ЗРК смогут каким-то образом получить важную информацию о новейших истребителях-невидимках F-35. В результате Турцию исключили из программы поставок этого самолета.

В НАТО эту сделку расценили как попытку России внести раскол в Североатлантический альянс.

Олег Корякин