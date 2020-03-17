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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" отменил традиционный пресс-тур на запуск миссии на МКС из-за коронавируса

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Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Осложнение эпидемиологической обстановки и решение властей Казахстана ввести чрезвычайное положение из-за коронавирсуносй инфекции привели к запрету посещения космодрома Байконур журналистами.

"Госкорпорация "Роскосмос" информирует представителей средств массовой информации, ранее подавших данные для аккредитации на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-16", об отмене посещения СМИ космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

"Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции", - заявили в Роскосмосе.

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Байконур
МКС
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