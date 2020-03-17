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The National Interest: российский Су-35 надо считать реальной угрозой, и вот почему

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Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений
Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Истребитель Су-35 разрушает традиционную для США уверенность в превосходстве американской военной техники, пишет The National Interest. Он мощный, быстрый и маневренный и к тому же активно экспортируется в другие страны, что меняет региональный баланс сил.

Может ли он противостоять лучшим самолетам американских ВВС?

В конце холодной войны появилось убеждение в том, что американские истребители имеют преимущества над той техникой, которая была у Советов. К ней относился и самолет Су-27, принятый на вооружение в 1988 году. За последние 20 лет эта машина применялась гораздо реже, чем американский F-15. Но последние модификации Су-27 представляют серьезную опасность в воздухе.

Самолет компании "Сухой" Су-35С является второй усовершенствованной версией Су-27, и подобно Су-35М, это одноместная, двухмоторная и чрезвычайно маневренная машина. У версии 35С более агрессивная аэродинамическая схема, чем-то напоминающая евроистребитель. Этот самолет, принадлежащий к поколению 4++, показал себя очень способным противником сегодняшней американской авиации, в том числе, таких машин как F-15 "Игл", F-18 и даже F-35 "Лайтнинг II".

К вооружению Су-35 относится 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1 со 150 снарядами, а еще 8 000 кг боевой нагрузки на 12 узлах подвески. Самолет может нести разнообразные ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", а также противокорабельные ракеты и бомбы телевизионного, лазерного и спутникового наведения. Для сравнения: у нового американского F-22 всего четыре узла подвески на крыльях и еще три во внутреннем отсеке.

Два турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С обеспечивают Су-35 такую маневренность, что он по методам уклонения не уступает почти всем существующим истребителям четвертого поколения или превосходит их. Имея максимальную скорость 2 500 км/час и потолок 18 км, этот самолет является скоростным и хорошо вооруженным.

Однако военные аналитики полагают, что Су-35 в его нынешней конфигурации является лишь временной мерой, пока российские военные не наладили производство многоцелевого истребителя-невидимки пятого поколения ПАК ФА компании "Сухой".

Однако опасность Су-35 заключается не только в том, что он может делать в воздухе. Дело в том, что не только российские ВВС используют этот современный самолет, а это уже меняет региональный баланс сил. На самом деле, данный истребитель изначально предназначался для поставок на экспорт, но в 2009 году российские ВВС стали первым покупателем этой машины.

Заказы на приобретение Су-35 разместили Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и ВВС Индонезии. Китай первые четыре самолета получил в 2016 году, а еще 10 в 2017 году. В целом этот контракт предусматривает поставку 24 самолетов на сумму 2,5 миллиарда долларов, о чем сообщает справочник Jane’s. Российско-китайским соглашением также предусмотрена поставка вспомогательного оборудования и запасных двигателей. Полностью контракт будет выполнен к концу текущего года.

Когда Китай стал первым зарубежным покупателем Су-35, Соединенные Штаты ввели санкции против этой азиатской страны за нарушение принятого конгрессом закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Несмотря на это, Су-35 был официально принят на вооружение ВВС Китая в апреле 2018 года.

Прошлой осенью Турция начала переговоры о покупке у России 36 машин Су-35. Это решение было принято после того, как Анкару исключили из программы производства F-35 за то, что она закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, расстроив своих союзников по НАТО.

В число стран, могущих стать обладателями этого российского самолета, входят Алжир, Египет, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя для российских ВКС это лишь переходная мера, Су-35 способен серьезно нарушить картину воздушного превосходства, сложившуюся в мире.


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Страны
Алжир
Египет
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Индонезия
Китай
ОАЭ
Россия
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Турция
Продукция
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F-18
F-22
F-35
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ГШ-30
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С-400 Триумф
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