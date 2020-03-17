Войти
ЦАМТО

В артиллерийские подразделения ЮВО поступила партия новейших самоходных установок "Мста-С"

327
0
0
САУ 2С19М2 "Мста-С"
САУ 2С19М2 "Мста-С".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 марта. В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО получили новейшие образцы вооружения и военной техники.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, две артиллерийские батареи перевооружены на усовершенствованные 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 "Мста-С", способные вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Артиллерийская система "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации: у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

САУ "Мста-С" способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь" и другими. Скорострельность – 8 выстр./мин., дальность стрельбы – до 29 км.

Как показывает полигонная практика, применение САУ "Мста-С" позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника, отметили в пресс-службе ЮВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Краснополь
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.09.2019
Убийцы артиллерии: слаженную работу РЛС "Зоопарк" и САУ сняли на видео
30.01.2018
На вооружение общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили усовершенствованные САУ "Мста-С"
04.08.2014
Ставка на атомные подводные лодки
28.03.2013
Артиллеристы ЮВО в апреле проведут стрельбы из новой РСЗО "Торнадо-Г"
08.08.2012
В войска Южного военного округа поступает новое вооружение
26.08.2008
Демонстрация возможностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках