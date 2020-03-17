В артиллерийские подразделения ЮВО поступила партия новейших самоходных установок "Мста-С"

ЦАМТО, 16 марта. В рамках программы переоснащения войск Южного военного округа воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО получили новейшие образцы вооружения и военной техники.

Как сообщила пресс-служба ЮВО, две артиллерийские батареи перевооружены на усовершенствованные 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 "Мста-С", способные вести огонь высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Артиллерийская система "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации: у модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

САУ "Мста-С" способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь" и другими. Скорострельность – 8 выстр./мин., дальность стрельбы – до 29 км.

Как показывает полигонная практика, применение САУ "Мста-С" позволяет существенно повысить огневые возможности войск по поражению противника, отметили в пресс-службе ЮВО.