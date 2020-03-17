Россия и Турция обсуждают поставку дополнительной партии С-400

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии систем ПВО С-400, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.

"Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев.

"Это будущее обозримо. Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал. Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке", - сообщил глава ФСВТС России.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Полностью интервью будет опубликовано в понедельник в 17:30 на сайтах "Интерфакса" ( www.interfax.ru и www. militarynews.ru), показано на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).