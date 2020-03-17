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Деловая газета "Взгляд"

Адмирал разъяснил возможности средств РЭБ Крыма против кораблей НАТО

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

«У нас есть мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но использовать их планово не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что корабли НАТО практически не способны вести разведку у берегов Крыма из-за противодействия береговых средств РЭБ.

"Безусловно, у нас есть хорошие средства РЭБ, они довольно мощные и сделали рывок с точки зрения эффективности. Но любые средства РЭБ – это элементы борьбы повышенной секретности, потому их не нужно использовать каждый день. Зачем же раскрывать противнику все свои возможности, включая частотный диапазон и силу средств?" – риторически спросил экс-командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов.

Он пояснил, что силы и средства РЭБ делятся на пассивные, которые "рассыпаются" и создают помехи радиолокационным станциям противника, и активные – они имеют собственные мощные станции и оказывают давление на оборудование противника активным способом.

"Например, когда израильтяне атаковали Египет, Сирию – они, наоборот, провоцировали противника, чтобы у того вся система ПВО работала активным методом. Затем они определяли, что где находится, наносили удар, делали брешь, а потом вводили ударные силы, которые были прикрыты пассивными средствами РЭБ. У американцев достаточно средств для ведения разведки, в том числе против Крыма. Не стоит забывать, что и сама Украина наверняка делится разведывательными данными со своим "старшим братом", – отметил адмирал.

"Поэтому можно один раз попробовать, показать противнику – "ребята, лучше не надо". Но каждый раз "поливать" средствами РЭБ силы НАТО, раскрывая свои позиции, я думаю, не нужно", – резюмировал Комоедов.

Ранее стало известно о том, что корабли НАТО оказались не способны вести разведку у берегов Крыма из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия, технические возможности проверяются.

"Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", – сообщил источник.

Он добавил, что средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

Ранее эксперты оценили сценарий военного конфликта России и НАТО в Черном море.



Наталья Макарова

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