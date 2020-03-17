Что достойно Китая: 10 лет военных поставок из России

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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, касающиеся экспорта вооружений за 2019 год. Это позволяет рассмотреть поставки российских боевых систем за прошедшее десятилетие. В первую очередь интерес вызывает Китай, бывший когда-то одним из крупнейших для РФ клиентом.

Еще в 2005 году КНР заказала (в рамках лицензионного производства) восемь 76-мм артиллерийских орудий АК-176 корабельного базирования, однако их поставки осуществляются до сих пор. Как указывает SIPRI, в Китае данная система получила обозначение H / PJ-26 и идет по одной установке на десантные корабли-доки Type-071 (Yuzhao). Как раз запланирована постройка 8 вымпелов данного типа. В 2010 году было уже закуплено на тех же условиях 59 орудий АК-176 – в этом случае для фрегатов Type-056 (Jiangdao).

В 2018 году исполнен контракт 2004 года на поставку 30 радаров ПВО «Фрегат». Как отмечается, они предназначаются для 28 или более фрегатов типа 054A (Jiangkai-2) и 1 авианосца Liaoning. SIPRI считает, что данные РЛС, вероятно, были произведены в КНР.

Аналогичный вывод делается о заказанных в 2004 году 120 РЛС управления огнем МР-90 «Орех» (ими до 2018 года включительно снаряжались фрегаты типа 054A – по 4 на вымпел), которые должны обслуживать ЗРК среднего радиуса действия HHQ-16 (совместный китайско-российский проект модернизации корабельного ЗРК 9K37M1-2 «Штиль»).

Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с контрактом от 2011 года в КНР было произведено 120 из 125 заказанных турбореактивных двигателей АЛ-31Ф для палубного истребителя J-15. По соглашению от 2014 года были отгружены 60 выпущенных в Китае силовых установок АЛ-31Ф-М2 – уже для новейшего истребителя Поднебесной J-20. В соответствии с договоренностями 2016 года 123 АЛ-31ФН, произведенных в КНР, поступили для многоцелевого истребителя J-10 (возможно, в эту партию входили запасные силовые установки).

Собственно в России из поставленной НОАК продукции были выпущены только восемь ЗРС С-400 и 300 ЗУР 48Н6 (по соглашению 2015 года). Лишь за них SIPRI и указывает оплату – $3 млрд. Однако данная организация по неизвестным причинам не упомянула еще об одном приобретении 2015 года – двух эскадрилий истребителей Су-35, обошедшихся Пекину в примерно $2,5 млрд.

Данный обзор в целом наглядно демонстрирует серьезные изменения, произошедшие в военно-техническом сотрудничестве двух стран в течение последнего десятилетия. Китай в сравнении с прошлыми временами нуждается лишь в закупках наиболее передовых образцов российского оружия и то в существенно ограниченном диапазоне – в части истребителей и дальнобойных систем ПВО. Неизвестно, насколько глубоко локализовано в Поднебесной производство АЛ-31, но сам факт выпуска двигателей – «сердца» самолета – на собственных мощностях говорит о многом.

На всех других «фронтах» военпром Китай, по всей видимости, считает российские изделия недостойными внимания.