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ЦАМТО

Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия комплексного тренажера истребителя Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, поставленного и смонтированного ПАО "Компания "Сухой" по контракту АО "Рособоронэкспорт". Барселона (Венесуэла), 27.11.2019
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия комплексного тренажера истребителя Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, поставленного и смонтированного ПАО "Компания "Сухой" по контракту АО "Рособоронэкспорт". Барселона (Венесуэла), 27.11.2019.
Источник изображения: пресс-служба президента Венесуэлы / twitter.com/nicolasmaduro

ЦАМТО, 16 марта. Российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле на основе профильного соглашения и занимаются обслуживанием техники, заявил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии Министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", – цитирует "РИА Новости" С.Мелик–Багдасарова.

"Россия, помимо поставок в Венесуэлу различных систем вооружения и запчастей к ним, также осуществляет их обслуживание и обучение венесуэльских военных техников и производит соответствующие ремонтные работы. Наши специалисты продолжают трудиться в Венесуэле и сегодня", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос "РИА Новости" о том, когда в Венесуэле будет завершено строительство заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним, С.Мелик-Багдасаров ответил, что "дата открытия этих объектов отодвигается. Скорейшему развитию и реализации проекта мешает целый ряд факторов, в основном экономического характера. Значительный негативный эффект оказывают и американские экономические рестрикции, по сути, связавшие руки венесуэльцам в том, что касается осуществления международных платежей. Но в любом случае работа ведется. Главное, чтобы здесь не было спешки. Проект перспективный, он будет дальше реализовываться. Это сомнению не подлежит. Относительно сроков, надеюсь, что завод удастся запустить в следующем году".

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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