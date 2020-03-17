Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле

ЦАМТО, 16 марта. Российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле на основе профильного соглашения и занимаются обслуживанием техники, заявил в интервью "РИА Новости" посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии Министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", – цитирует "РИА Новости" С.Мелик–Багдасарова.

"Россия, помимо поставок в Венесуэлу различных систем вооружения и запчастей к ним, также осуществляет их обслуживание и обучение венесуэльских военных техников и производит соответствующие ремонтные работы. Наши специалисты продолжают трудиться в Венесуэле и сегодня", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос "РИА Новости" о том, когда в Венесуэле будет завершено строительство заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним, С.Мелик-Багдасаров ответил, что "дата открытия этих объектов отодвигается. Скорейшему развитию и реализации проекта мешает целый ряд факторов, в основном экономического характера. Значительный негативный эффект оказывают и американские экономические рестрикции, по сути, связавшие руки венесуэльцам в том, что касается осуществления международных платежей. Но в любом случае работа ведется. Главное, чтобы здесь не было спешки. Проект перспективный, он будет дальше реализовываться. Это сомнению не подлежит. Относительно сроков, надеюсь, что завод удастся запустить в следующем году".