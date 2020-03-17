МО Хорватии предоставило разрешение компании Brodosplit на строительство четырех патрульных кораблей

ЦАМТО, 16 марта. Минобороны Хорватии предоставило разрешение национальной судостроительной компании Brodosplit на строительство четырех патрульных кораблей прибрежной зоны (IPV – Inshore Patrol Vessel) класса "Омиш", которые будут поставлены Береговой охране страны.

Это будут корабли со второго по пятый в серии.

Как сообщает Jane's Navy International, в соответствии с условиями подписанного 17 февраля контракта, второй корабль должен быть поставлен к 18 сентября 2021 года, а третий и четвертый – в 2022 году. Пятый и последний корабль серии должен быть передан заказчику 18 сентября 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, 2 декабря 2014 года Министерство обороны Хорватии по результатам тендера заключило с национальной компанией Brodosplit контракт на поставку пяти новых патрульных кораблей IPV для Береговой охраны страны. Стоимость соглашения составила 385,4 млн. кун (63,5 млн. долл. на момент подписания). Строительство кораблей осуществляется по проекту, разработанному размещенным в Загребе Военно-морским институтом (Brodarski institute). В программе также принимает участие компания DIV Group.

Согласно первоначальным планам, головной корабль предполагалось передать заказчику через 15 месяцев после подписания соглашения, а все пять – к 2017 году. Однако позднее Министерство обороны Хорватии сообщило, что головной корабль будет поставлен в 2017 году, а четыре оставшихся будут переданы до конца 2018 года (по результатам оценки головного корабля). Тем не менее, и эти сроки не были соблюдены.

Закладка киля головного корабля состоялась 17 сентября 2015 года, спуск на воду – 3 июня 2017 года. Церемония передачи первого корабля, (31) "Омиш", ВМС Хорватии состоялась 7 декабря 2018 года на базе "Адмирал флота Свето-Летица-Барба" в Сплите.

Корабли класса "Омиш" предназначены для патрулирования и обеспечения безопасности территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций, а также снабжения населения островов. В военное время корабли могут применяться для защиты территориальных вод, а также для боевого и материального обеспечения.

Длина корабля со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой составляет 43,5 м, ширина – 8 м, водоизмещение – 216 т. Судно оснащено двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516 мощностью 2525 кВт каждый и развивает максимальную скорость хода до 28 узлов. Дальность плавания – 1200 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 16 человек. В комплект вооружения входят ДУМВ SMASH с 30-мм пушкой турецкой компании Aselsan (заказаны в 2014 году по контракту стоимостью 4,2 млн. евро), два 12,7-мм пулемета и четыре ПЗРК. В кормовой части размещается надувная шлюпка с жестким корпусом (RHIB).