«Для защиты страны от новой угрозы»: Мишустин заявил о закрытии границы с Белоруссией из-за COVID-19

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Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня сделал заявление по поводу одной из мер противодействия распространению COVID-19. Этой мерой является закрытие границы с Белоруссией.

Заявление о закрытии границы Мишустин сделал на оперативном совещании кабинета министров. По словам главы кабмина, российское правительство «и дальше намерено делать всё для защиты страны от новой угрозы».

Мишустин:

Будем продолжать действовать на упреждение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

По некоторым данным, граница закрывается для перемещения граждан. Однако передвижение товаров через границу РФ и РБ, если верить информации, публикуемой в СМИ, прекращаться не будет.

Сама информация о закрытии российско-белорусской границы говорит о том, что Москва и Минск не готовы действовать вместе в плане борьбы с новой угрозой. Вероятно, присутствует определённое недоверие.

Ранее стало известно, что в Российской Федерации создаётся антикризисный фонд, суммарный объём которого составит около 300 млрд рублей.