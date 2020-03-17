Турецкие дроны приживаются на Украине

Прошла первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«На днях состоялась первая летная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор на вооружении украинской армии», - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента получения на вооружение БПЛА Bayraktar до первого полета в украинском небе прошло неполных три месяца.

«Полетам на аэродроме предшествовала длительная тренажерная подготовка, каждый пилот должен был получить определенный налет на тренажере. К тому же этот беспилотный комплекс требует серьезной организации полетов, которая похожа на пилотируемые самолеты. Мы максимально быстро подняли в небо Bayraktar TB2 и приступили к боевой подготовке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее успешно прошли приемочные испытания тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства.