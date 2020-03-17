Лучшие выпускники вузов поедут служить к Черному морю

В регионах проходит конкурсный отбор лучших выпускников вузов для службы в Военном инновационном технополисе «ЭРА». Офицеры Технополиса лично проводят собеседования с желающими служить в армии без отрыва от научной деятельности.

Встречи с представителями военного наукограда проходят в 77 вузах страны. В Туле презентация Технополиса пройдет и на промышленных предприятиях. Молодым призывникам расскажут о том, как проходит год в армии в научной роте технополиса на черноморском побережье.

Технополис ведет набор специалистов по заявленным направлениям: робототехника, информатика и вычислительная техника, биотехнологии и нанотехнологии, геоинформационные системы. Полный спектр опубликован на официальном сайте Технополиса. Одной из самых востребованных специальностей считается радиофотоника. В этом направлении уже ведется научно-исследовательская работа и разрабатывается программа обучения. Это значит, что теперь во время службы в армии можно повысить квалификацию и расширить рамки своих компетенций.

Чтобы попасть в технополис во время весеннего призыва необходимо заполнить анкету на официальном сайте Технополиса в разделе «Научные роты». Рекомендации по распределению поступят в соответствующий военный комиссариат.

С наиболее интересными кандидатами предварительно связываются командиры научных рот, и уже в военкомате призывник может подтвердить свое намерение попасть в технополис «ЭРА», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.