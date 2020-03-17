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Натовские корабли дали высокую оценку российским средствам РЭБ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона. Отмечается, что НАТО предпринимало попытки проникнуть в коммуникационные и цифровые сети. Однако работа новейших систем РЭБ помешала силам Североатлантического альянса выполнить разведку.

Источник сообщил, что система РЭБ проходит испытание в полевых условиях, в том числе через создание помех для кораблей НАТО. Средства радиоэлектронной борьбы выводят из строя разведывательную аппаратуру.

Кроме того, РЭБ сбивают настройки навигационного оборудования, которое начинает показывать ложные координаты. В результате экипаж корабля оказывается дезориентирован.

Отметим, корабли и беспилотники НАТО все чаще пытаются выполнить разведку вблизи берегов Крыма, а также в Балтийском море. В Министерстве обороны России неоднократно призывали США отказаться от попыток разведки.

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