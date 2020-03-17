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WarSpot

Island в море, Bayraktar в небе

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Источник изображения: warspot.ru

Украинская армия и флот начали освоение импортного вооружения. Вчера, 15 марта, информационное агентство Минобороны Украины «АрміяInform» сообщило о том, что ВМС Украины тестируют свои катера типа Island, а ВВС Украины — ударные дроны Bayraktar.

«Экипажи «Старобельска» и «Славянска» отработали ряд корабельных задач во время выхода в море. В частности, патрульные катера отрабатывали элементы экспериментального курсового задания, специально адаптированного для определения боевых возможностей этих катеров», — рассказали в пресс-службе Минобороны Украины.

Патрульный катер типа Island

Источник изображения: armyinform.com.ua

Кроме того, ВВС Украины активно осваивают новые турецкие ударные дроны. В Минобороны Украины сообщили, что «на днях состоялась первая лётная смена БПЛА Bayraktar, которые с недавних пор состоят на вооружении украинской армии. Это мощное техническое усиление наших воздушных сил. События в Сирии, а именно недавний удар турецких беспилотников по войскам Асада, продемонстрировали высокую эффективность ударных «птичек» подобного типа».

Ударный дрон Bayraktar TB2

Источник изображения: armyinform.com.ua

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту более 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч.

Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён камерами и системами наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.

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Страны
Сирия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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