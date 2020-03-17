На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

В артиллерийские подразделения Южного военного округа поступила партия новейших самоходных установок 2С19М2 "Мста-С". Артиллерийские системы способны вести огонь на дистанцию до 29 километров высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Две батареи стоят на вооружении 49-й общевойсковой армии.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, самоходка "Мста-С" имеет новую автоматизированную систему управления огнем и более высокую скорострельность - до восьми выстрелов в минуту.

"Имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи", - подчеркнули в военном ведомстве.

В настоящее время для 2С19М2 разработаны высокоточные снаряды "Сантиметр" и "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы. Кроме того, предусмотрено использование осветительных, целеуказательных и ядерных снарядов, а также снарядов постановщиков радиопомех.

Дополнительно самоходка оборудована 12,7-мм зенитным пулеметом "Утес" со скорострельностью до 800 выстрелов в минуту и дальностью до 2000 метров. Пулемет установлен на вращающейся башенке командира "Мста-С". Экипаж самоходки - пять человек.

Николай Грищенко