РФ может создать беспилотники дальнего радиолокационного обнаружения

Николай Долженков до сих пор хранит в своем кабинете макет беспилотника дальнего радиолокационного обнаружения, работы над которым велись в ОКБ им. А.С. Яковлева под его руководством еще в прошлом веке.

Россия первой в мире может создать беспилотные летательные аппараты дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения. В этом уверен генеральный директор и генеральный конструктор беспилотного направления компании "Кронштадт" Николай Долженков.

Мы привыкли к тому, что воздушные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения, известные под аббревиатурой AWACS или ДРЛО, представляют из себя большие самолеты с вращающейся антенной над фюзеляжем. Абсолютные лидеры по таким машинам - США. Самолеты с надписью на борту U.S. AIR FORСE постоянно находятся в воздухе. Они дают информацию о воздушной и наземной обстановке на огромных территориях. К сожалению, здесь мы с Соединенными Штатами не конкуренты. И вряд ли их догоним.

Впрочем, догонять и не надо. Более разумно пойти своим путем - разработать и освоить выпуск беспилотников, оснащенных радарами дальнего обнаружения.

Работы в этом направлении велись в ОКБ им. А.С. Яковлева под руководством Н.Н. Долженкова еще в начале 1990-х годов. К сожалению, они остались на уровне конструкторских предложений. Интересно, что макет беспилотника с радаром над фюзеляжем до сих пор находится в кабинете Николая Долженкова.

По мнению Долженкова, именно сейчас нашей стране необходимо как можно скорее обратить свое внимание на создание беспилотных летательных аппаратов, оснащенных системами дальнего радиолокационного наблюдения. Они будут дешевле пилотируемых, но смогут выполнять все их функции. Беспилотники ДРЛО полностью закроют воздушное пространство Арктики от всех несанкционированных воздушных вторжений и смогут контролировать акваторию Ледовитого океана. Они будут эффективными телекоммуникационными ретрансляторами для судов, идущих по Севморпути. А также обеспечат бесперебойную радиосвязь на всей территории русской Арктики. Беспилотники, сменяя друг друга, смогут находиться в воздухе круглосуточно в течение всего года, то есть, связь будет постоянной и устойчивой.

Не менее интересные перспективы у таких беспилотников в военной сфере. Особенно, если действовать приходится в дали от Родины. В экспедиционных миссиях Российской армии дроны дальнего радиолокационного обнаружения станут просто незаменимы в управлении войсками и получении жизненно важной информации.

Под руководством Долженкова разработан беспилотный летательный аппарат "Орион" массой в одну тонну. Он прошел государственные испытания и готовится к серийному выпуску. Накоплен хороший опыт по созданию тяжелых беспилотников. Если будет принято решение о начале работ по созданию беспилотных аппаратов ДРЛО, коллектив, которым руководит Николай Долженков, сможет в кратчайшие сроки представить заказчику целую линейку таких дронов, причем в разных весовых категориях. В этом генеральный конструктор уверен.

Сергей Птичкин