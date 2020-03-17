Бомбардировщик B-2 оказался бессилен перед чешским радаром

В распоряжении армии Вьетнама оказались пассивные РЛС чешского производства Vera-NG. Они способны обнаруживать американские стелс-бомбардировщики B-2 на расстоянии 250 километров, пишет Defence Blog.

Радар состоит из центрального узла и нескольких выносных сенсоров, удаленных на 15-40 километров. Работа системы основана на оценке разницы во времени прихода импульса на разные датчики. Сопоставление сигналов с двух из них дает точные координаты цели в 2D (без высоты), наложение информации с третьего предоставляет полную позицию.

Точность РЛС заметно выше, чем у микроволновых аналогов. Вдобавок пассивный радар невозможно поразить специализированной ракетой - он не излучает импульсов, необходимых для ее наведения. В армии Вьетнама РЛС базируется на шасси грузовика повышенной проходимости КамАЗ 6х6.

Радар выпускается чешской компанией Vera - ее основали ведущие инженеры радиоэлектронного концерна Tesla после его банкротства. РЛС имеет множество разновидностей и используется не только в интересах ПВО, но и для контроля за гражданским авиасообщением. Военный вариант радара купили Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Пакистан, США и Эстония. В 2004 году чешская компания Omnipol получила лицензию на продажу шести Vera-NG Китаю, но под давлением США сделка была отменена.

Антон Валагин