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Интерфакс-АВН

Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крыма

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Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Учения по проверке системы противовоздушной обороны (ПВО) прошли на Крымском полуострове, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи самолётов Су-24, Су-30, вертолётов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "в ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО".

В свою очередь боевые расчёты систем ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирей" "произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", информирует штаб ЧФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ми-8
С-400 Триумф
Су-24
Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ
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