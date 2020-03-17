Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крыма

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Учения по проверке системы противовоздушной обороны (ПВО) прошли на Крымском полуострове, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи самолётов Су-24, Су-30, вертолётов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с разных направлений", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "в ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО".

В свою очередь боевые расчёты систем ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирей" "произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", информирует штаб ЧФ.