Дезориентирует экипажи: Россия применяет средства против кораблей НАТО

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Российская сторона лишает корабли НАТО возможности вести разведку в районе Крыма благодаря своим средствам радиоэлектронной борьбы, заявили в силовых структурах региона. В 2017 году там появился комплекс РЭБ «Мурманск-БН», который подавляет радиосвязь на дальности в тысячи километров. В последние годы альянс все чаще посещает Черное море, объясняя это противодействием «российской угрозе».

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона. Он назвал разведывательную деятельность кораблей альянса «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».

Собеседник агентства подчеркнул, что новейшие средства РЭБ России испытывают в реальных условиях противодействия. Благодаря этому корабли военного блока разворачиваются и уходят, отметил источник.

Он пояснил, что средства РЭБ делают неработоспособной всю разведывательную аппаратуру и сбивают настройки навигационных систем судов. В итоге техника противника показывает ложные координаты и дезориентирует экипажи.

В марте 2017 года в Крыму был развернут комплекс РЭБ «Мурманск-БН». Это автоматизированная система радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. Она способна подавлять радиосвязь на дальности от 3 до 5 тыс. км, а при хорошем прохождении сигнала - даже до 8 тыс. км. «Мурманск-БН» автоматически собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует их и определяет, насколько сильные помехи способны их подавить. Кроме того, комплекс используется для нарушения работы систем вооружения кораблей.

Такую технику стратегического назначения начали разрабатывать еще в СССР в 1960-х годах, но создать необходимую элементную базу и вывести в свет опытный образец удалось лишь к 2015 году: тогда его продемонстрировали на Северном флоте. В 2016 году систему поставили на боевое дежурство.

В концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) рассказали, что стратегический комплекс способен подавлять сигнал американской Глобальной коротковолновой системы связи, которая координирует сообщение всех органов военного управления США и их союзников по НАТО.

«Разрабатываемая при активном участии КРЭТ национальная стратегическая система РЭБ является асимметричным ответом на реализуемую в вооруженных силах США и странах НАТО концепции «сетецентрического управления ведением боевых действий на основе единого информационно-коммуникационного пространства». Создание этой системы РЭБ можно назвать реализацией сетецентрической концепции в обороне», - приводит слова первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева РИА «Новости».

По его словам, основная суть этой концепции состоит в том, чтобы разрушить информационное поле противника и создать для него препятствие оперативно получать и передавать командную и целевую информацию.

«Прежде всего, комплекс нацелен против систем, работающих в коротковолновом диапазоне, таких, как Глобальная коротковолновая система связи США (High Frequency Global Communications System). Именно эта сеть обеспечивает связь между всеми органами управления министерства обороны, самолетами и кораблями США и их союзников по НАТО», - уточнили в КРЭТ.

В последние годы корабли Североатлантического альянса стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой». В очередной раз американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) вошел в эту акваторию 23 февраля, сообщали в Национальном центре управления обороной России.

ВМС США объяснили причины захода своего ракетного эсминца в Черное море тем, что такие операции имеют решающее значение для «создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства». К тому же, за счет этого они также «укрепляют отношения» с партнерами в регионе - кроме стран НАТО, это также Украина и Грузия.

«Росс» и до этого, в конце декабря, заходил в морской порт Одессы. Он вооружен артиллерийскими установками и системой Aegis. Экипаж «Росса» - 337 матросов и офицеров.

Осенью прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок намерен увеличить свое присутствие в Черноморском регионе из-за его стратегического значения.

По словам генсека, присутствие кораблей альянса в Одессе демонстрирует поддержку Украины с его стороны.

Лидия Мисник