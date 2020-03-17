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ЦАМТО

Стартовал отбор призывников в военно-инновационный технополис "ЭРА"

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 16 марта. В 27 регионах страны проходит конкурсный отбор лучших выпускников вузов для службы в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Офицеры Технополиса лично проводят собеседования с желающими служить в армии без отрыва от научной деятельности.

Встречи с представителями военного наукограда проходят в 77 вузах страны. В Туле презентация Технополиса пройдет и на промышленных предприятиях. Молодым призывникам расскажут о том, как проходит год в армии в научной роте технополиса на черноморском побережье. Новоиспеченные специалисты узнают механизм поступления на службу, о ее особенностях и отличиях от других воинских частей.

Технополис ведет набор специалистов по заявленным направлениям: робототехника, информатика и вычислительная техника, биотехнологии и нанотехнологии, геоинформационные системы. Полный спектр опубликован на официальном сайте Технополиса. Одной из самых востребованных специальностей считается радиофотоника. В этом направлении уже ведется научно-исследовательская работа и разрабатывается программа обучения. Это значит, что теперь во время службы в армии можно повысить квалификацию и расширить рамки своих компетенций.

Чтобы попасть в технополис во время весеннего призыва необходимо заполнить анкету на официальном сайте Технополиса в разделе "Научные роты". Затем заполненную анкету рассмотрит комиссия, состоящая из представителей ВИТ "ЭРА" и органов военного управления. Рекомендации по распределению поступят в соответствующий военный комиссариат.

С наиболее интересными кандидатами предварительно связываются командиры научных рот, и уже в военкомате призывник может подтвердить свое намерение попасть в технополис "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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