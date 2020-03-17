Войти
ЦАМТО

Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота исполнился 101 год

240
0
0
Ленинградская военно-морская база в Кронштадте
Ленинградская военно-морская база в Кронштадте.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 16 марта. Ленинградская военно-морская база Балтфлота отмечает 101-ю годовщину со дня образования объединения.

По итогам 2019 учебного года Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ), которой командует контр-адмирал Вячеслав Родионов, признана лучшим корабельным объединением флота.

В настоящее время в ее состав входят корабельные соединения, учебные подразделения и воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Важнейшими задачами, стоящими перед моряками Ленинградской ВМБ в современных условиях, являются подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей, поступающих на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

Моряки Ленинградской ВМБ обеспечивают все мероприятия, связанные с морской жизнью города Санкт-Петербург: визиты иностранных военных и учебных кораблей, парады, праздники и регаты. Корабли Ленинградской ВМБ, ежегодно выстраивающиеся на Неве в линию парада в канун празднования Дня ВМФ, стали своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга и Главного военно-морского парада.

В преддверии праздника командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил флотскому объединению Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.

С 2008 года штаб Ленинградской ВМБ базируется в Кронштадте, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.07.2018
Моряки в Севастополе и Балтийске начали подготовку ко Дню ВМФ
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
12.09.2017
Страх и уверенность перед лицом российских военных учений (The Washington Post, США)
22.06.2015
НАТО назвал Калининградскую область одним из самых милитаризированных районов Европы
18.07.2013
В России отмечается День авиации Военно-морского флота
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках