Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота исполнился 101 год

ЦАМТО, 16 марта. Ленинградская военно-морская база Балтфлота отмечает 101-ю годовщину со дня образования объединения.

По итогам 2019 учебного года Ленинградская военно-морская база (ЛенВМБ), которой командует контр-адмирал Вячеслав Родионов, признана лучшим корабельным объединением флота.

В настоящее время в ее состав входят корабельные соединения, учебные подразделения и воинские части, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Важнейшими задачами, стоящими перед моряками Ленинградской ВМБ в современных условиях, являются подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей, поступающих на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России.

Моряки Ленинградской ВМБ обеспечивают все мероприятия, связанные с морской жизнью города Санкт-Петербург: визиты иностранных военных и учебных кораблей, парады, праздники и регаты. Корабли Ленинградской ВМБ, ежегодно выстраивающиеся на Неве в линию парада в канун празднования Дня ВМФ, стали своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга и Главного военно-морского парада.

В преддверии праздника командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил флотскому объединению Боевое знамя нового образца и соответствующую грамоту Президента России.

С 2008 года штаб Ленинградской ВМБ базируется в Кронштадте, сообщает пресс-служба Западного военного округа.