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ЦАМТО

В Военно-воздушной академии начала работу конференция по тематике беспилотной авиации

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Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: школа-40.рф

ЦАМТО, 16 марта. На базе факультета беспилотной авиации Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 14 марта начала работу II Всероссийская научно-практическая конференция по теме "Беспилотная авиация: состояние и перспективы развития".

В работе конференции принимают участие около 90 организаций, делегировавших более 120 очных участников – это исследовательские институты, высшие учебные заведения, военные и гражданские организации (учреждения) и предприятия промышленности, являющиеся ведущими в области производства, исследования, обслуживания и перспективных разработок беспилотных авиационных систем (комплексов).

Работа на конференции организована по 4 научным направлениям: особенности геоматики в задачах воздушной разведки комплексами с беспилотными летательными аппаратами; перспективы развития беспилотной авиации при выполнении боевых и специальных задач; перспективы развития комплексов с БПЛА, систем и средств технической эксплуатации; а также комплексы с БПЛА в системе вооружения войск радиоэлектронной борьбы.

В рамках деловой программы конференции проводятся три "круглых стола" по следующим направлениям: подготовка специалистов беспилотной авиации силовых структур; подготовка беспилотной авиации к применению при выполнении боевых и специальных задач; разработка, испытания и эксплуатации комплексов с БПЛА, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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