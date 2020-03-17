«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»

Радиоакустические буи на P-8A Poseidon. Источник: www.thedrive.com

Информация о создании в России буя «Бурак-М», отвечающего за радиоэлектронное подавление, привлекла внимание американских порталов военной тематики. В их числе издание The War Zone, которое пришло к неприятным для американского флота выводам.

Ослепить неприятеля

«Бурак-М» функционирует, пассивно передвигаясь по морской поверхности, будучи, однако, способным автоматически активировать приданную ему систему глушения. Она блокирует передачу информации с гидроакустических буев неприятеля, собранную их бортовыми датчиками.

Как правило, в российских стандартах наименования вооружений буква «М» в конце означает […] что существовала более ранняя конструкции «Бурака», которая уже может состоять на вооружении

- отмечает издание, указывая, что появление нового изделия скажется на ведении противолодочной борьбы традиционными средствами.

В настоящее одним из основных приемов, позволяющих обнаруживать и отслеживать субмарины, является сброс самолетами и вертолетами больших массивов сонарных буев. Исходящая от них информация о местопребывании ПЛ передается барражирующей сверху авиации, которая может или сама разобраться с «проблемой» или передать данные другим средствам поражения.

Однако Россия, сосредоточенная на наземных силах РЭБ, решила вывести их на морской театр, препятствуя в виде «Бурака-М» нормальной работе гидроакустических буев. Теперь подводные лодки, снаряженные этим изделием, смогут «выпустить на волю» средства глушения и уйти от потенциального преследования.

В качестве примера их конкретного применения приводится возможный сценарий с ДЭПЛ типа «Варшавянка». В отличие от уже многих зарубежных субмарин, способных долгое время находиться под водой, они не обладают продвинутыми двигателями, что вынуждает их регулярно подыматься на поверхность. В преддверии всплытия «Варшавянка» может выпустить «Бурак-М», быстро подзарядить аккумуляторы и вновь уйти под воду.

Борьба технологий

Ситуацию осложняет положение дел с противолодочными самолетами ВМС США P-8A Poseidon. Раньше [со времен Второй мировой войны] по умолчанию все машины данной квалификации снаряжались детектором магнитных аномалий [позволяет улавливать смещение магнитного момента, вызванного крупным объектом]. Однако теперь ДМА на «Посейдонах» отсутствуют, так как от них отказались в пользу улучшенной акустической системы, которая как раз включает в себя сонарные буи.

Как полагает The War Zone, стороной, запустившей новый виток борьбы на море, являются русские, активизировавшие патрулирование субмарин в Атлантике и Арктике. В качестве контрмеры США вместе с союзниками по НАТО начали создавать противолодочные поля в мировом океане. Размах этой деятельности отражен в бюджетных запросах ВМС США. На 2021 год флот просит выделить $238 млн для покупки десятков тысяч гидроакустических буев, хотя это и меньше суммы, выделенной на эти же цели на 2020 год.

Не похоже, что США будут сворачивать свою противолодочную деятельность в ближайшее время. [На этом фоне] известия о «Бураке-М» могут быть только началом череды сообщений о принятии Россией других ответных контрмер

- делает вывод The War Zone.

Сброс гидроакустического буя: