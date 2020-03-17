Во Франции назвали причину, по которой могут перенести поставку истребителей Rafale Индии

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В Индии негативно отреагировали на известия из Франции о том, что поставка 4-х истребителей Rafale в рамках ранее подписанного между странами контракта может быть перенесена на неопределённый срок. В Париже стали звучать такого рода заявления, где аргументация выглядит следующим образом: «из-за вспышки коронавируса».

В средствах массовой информации Франции отмечается, что "правительство намерено снизить риски, так как отправка в Индию самолётов и инструкторов относится именно к риску, связанному с проблемами пандемии COVID-19".

В СМИ Индии призвали французскую сторону к выполнению обязательств.

В командовании индийских ВВС, комментируя ситуацию, отмечают, что «продолжают ожидать поставки французских истребителей в мае текущего года».

Напомним, что помимо 4-х ранее законтрактованных истребителей «Рафаль» Индия собирается приобрести ещё 32 таких самолёта.

В министерстве обороны Индии говорят о том, что с помощью Rafale «будет усилена воздушная граница с Пакистаном». Предполагается и новое нанесение ударов по лагерям боевиков – подобно тому, которое было в феврале прошлого года. Тогда индийские ВВС нанесли удар по территории Пакистана, заявив об уничтожении опорного пункта террористов. После этого имел место воздушный бой между ВВС Пакистана и Индии, когда индийская сторона потеряла МиГ-21 и заявила о потере пакистанской стороной истребителя F-16.